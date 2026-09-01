ITS Academy, in Liguria il 90% dei diplomati trova lavoro entro un anno: aperte le iscrizioni ai nuovi percorsi

Apre oggi, 1° settembre, la campagna dedicata ai nuovi percorsi formativi degli ITS Academy – Istituti Tecnologici Superiori, la formazione terziaria post-diploma ad alta specializzazione tecnologica promossa e finanziata da Regione Liguria tramite il Programma regionale FSE+ 2021-2027 e progettata in stretto raccordo con le imprese e le Fondazioni ITS. In Liguria il 90% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno e oltre un terzo della formazione si svolge in azienda.



“Gli ITS Academy rappresentano uno strumento efficace per costruire un collegamento concreto tra formazione e mondo del lavoro – dichiarano il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Accanto all’università, offrono una formazione altamente specializzata e professionalizzante, con laboratori, esperienza diretta e un rapporto strutturale con le imprese, coinvolte nella progettazione, nella didattica e negli stage”.



“Dopo il diploma scegli ITS” è il messaggio della campagna, che punta su tre caratteristiche: rapido inserimento nel mondo del lavoro, gratuità dei corsi e formazione per oltre un terzo direttamente in azienda.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi promossi da Accademia Digitale Liguria, Accademia Marina Mercantile, ITS Turismo Liguria, ITS La Spezia e Accademia Ligure Agroalimentare. I percorsi riguardano digitale e cybersicurezza, intelligenza artificiale, automazione e robotica, professioni marittime e ferroviarie, logistica, turismo, meccatronica, marketing, internazionalizzazione e filiere agroalimentari. Le scadenze per le candidature sono comprese tra il 28 settembre e il 6 novembre 2026.

Per l’anno formativo 2026-2027, Regione Liguria ha stanziato 5 milioni di euro attraverso il Programma regionale FSE+, garantendo la gratuità dei corsi e un’offerta formativa costruita sui fabbisogni del sistema produttivo.



“Il modello ITS fornisce competenze immediatamente spendibili e risponde alle esigenze del tessuto produttivo, contribuendo a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro – proseguono Ferro e Scajola –. Il dato occupazionale, con circa il 90% dei diplomati che trova lavoro, ne conferma qualità ed efficacia. La gratuità rende inoltre l’alta specializzazione accessibile a tutti. Attraverso le risorse FSE continuiamo a investire sulle competenze e sulle opportunità delle nuove generazioni, sostenendo al tempo stesso la competitività del sistema produttivo ligure”.



I percorsi ITS, della durata di due anni, prevedono almeno il 35% delle ore in stage e almeno la metà dei docenti provenienti dal mondo del lavoro. Possono essere svolti anche attraverso un contratto di apprendistato di alta formazione e si concludono con il diploma di tecnico superiore, riconosciuto a livello nazionale ed europeo. I crediti acquisiti possono essere riconosciuti dalle università secondo la normativa vigente.

La campagna è affiancata dalle attività di Orientamenti, il progetto regionale dedicato alla scelta formativa e professionale. Dopo i laboratori realizzati dagli ITS durante il Mese delle STEM, le attività proseguiranno con iniziative al Festival della Scienza, al Festival Orientamenti e nelle scuole attraverso workshop e laboratori di “Progettiamociilfuturo”.



Informazioni su corsi, requisiti, posti disponibili, scadenze e modalità di iscrizione sono disponibili sui siti delle Fondazioni ITS e su:

https://www.orientamenti.regione.liguria.it/.