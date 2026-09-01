Addio a Marco De Carolis, il ricordo di Progettiamo il Futuro: "Un amico, un uomo di cultura profondamente legato a Taggia"

La notizia della scomparsa di Marco De Carolis ha suscitato profondo cordoglio a Taggia e tra le persone che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la sensibilità. Professore, poeta e uomo di cultura, De Carolis era profondamente legato alla sua città e al suo patrimonio storico e umano. A ricordarlo, con un messaggio affidato alla memoria e all'affetto personale, sono Gabriele Cascino, Giuseppe Federico e Davide Caldani, a nome di Progettiamo il Futuro, la lista con cui aveva scelto di candidarsi alle elezioni comunali del 2022. Un'esperienza politica che, per il gruppo, rappresentava soprattutto un percorso umano condiviso con una persona capace di portare idee, attenzione e passione.

"Marco non è stato soltanto un candidato della nostra lista alle elezioni comunali del 2022. È stato prima di tutto un amico", ricordano Cascino, Federico e Caldani. Nel loro messaggio sottolineano il valore di quel rapporto costruito attraverso confronti, conversazioni e progetti, al di là della stessa esperienza elettorale. Un legame nato dalla volontà di contribuire al futuro della città e arricchito dalla particolare sensibilità di De Carolis. La sua presenza, spiegano, aveva rappresentato un contributo importante al percorso del gruppo, anche grazie alla sua attenzione verso la cultura e alla valorizzazione delle testimonianze che raccontano Taggia. Un impegno che aveva scelto di mettere a disposizione della comunità nel momento in cui aveva deciso di scendere in campo.

La figura di De Carolis viene ricordata in particolare per il suo rapporto profondo con Taggia, una città che conosceva e alla quale era fortemente legato. La sua sensibilità di professore e poeta gli consentiva, secondo chi aveva condiviso con lui quel percorso, di guardare alla realtà cittadina da una prospettiva particolare, prestando attenzione non soltanto ai luoghi ma anche alle persone e alla loro storia. "Aveva una sensibilità particolare e un modo tutto suo di guardare alla città, alla cultura e alle persone", si legge nel messaggio di Progettiamo il Futuro. Proprio questa visione lo aveva portato, nel 2022, a scegliere di impegnarsi direttamente nella vita amministrativa e politica della città, mettendo al centro cultura, patrimonio storico e identità del territorio.

La sua morte, arrivata in modo improvviso, lascia ora un vuoto profondo tra quanti lo conoscevano. Il gruppo di Progettiamo il Futuro esprime quindi la propria vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli sono state accanto nel corso della sua vita. "La sua scomparsa, così improvvisa, lascia un vuoto che sentiremo tutti profondamente", sono le parole con cui Cascino, Federico e Caldani affidano il loro ricordo. Un messaggio che va oltre il ruolo ricoperto nella lista elettorale e che mette al centro l'amicizia e il rapporto umano costruito nel tempo. "A nome di Progettiamo il Futuro, e soprattutto a nome nostro personale, vogliamo esprimere la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Un ultimo saluto semplice e affettuoso, quello scelto dagli amici con cui aveva condiviso quell'esperienza politica e umana. "Ciao Marco. Ci mancherai." Una frase breve che racchiude il sentimento di chi oggi si trova a fare i conti con una perdita improvvisa e con l'assenza di una voce, di uno sguardo e di una presenza che avevano lasciato il segno. Il ricordo di Marco De Carolis resterà così legato alla sua Taggia, alla cultura e all'impegno con cui aveva scelto di mettersi a disposizione della comunità.