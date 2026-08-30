Sanremo, aveva un collare con attaccato un pezzo di tronco di legno penzolante: salvato un cane

Aveva un collare intorno al collo con attaccato un pezzo di tronco di legno penzolante per "tenerlo tranquillo". Aiutato una cane nell'entroterra di Sanremo.
Venuti a conoscenza delle condizioni in cui vive l'animale a quattro zampe sono intervenuti Ambulanze Veterinarie, l'Asl e i carabinieri forestali per provvedimenti di competenza.
"La vera umanità non si dimostra con le parole ma spezzando le catene di chi non può farlo da solo" - dice Igor Cassini di Ambulanze Veterinarie - "Grazie all’ASL e ai carabinieri forestali per l’intervento".