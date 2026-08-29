Vele d’Epoca, CNA Imperia porta in banchina la cultura del caffè con Roberto Giuliani (Foto)

Dopo la Piscialandrea, il caffè. Ma non come semplice conclusione del pranzo: come prodotto da conoscere, rito da riscoprire e cultura da condividere. Martedì 1° settembre, alle 14.30, Roberto Giuliani della Torrefazione Brasiliana di Imperia sarà protagonista alle Vele d’Epoca dell’appuntamento «Il caffè dopo la Piscialandrea», promosso da CNA Imperia.

L’incontro si svolgerà nello spazio della giornata organizzata e allestita da CNA Imperia, all’interno dello stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria riservato alle associazioni di categoria. Una dimostrazione dedicata allo Specialty Coffee metterà a confronto due metodi: la preparazione della moka, simbolo del rito italiano, e il caffè filtro, per scoprire come macinatura, acqua, tempi ed estrazione possano cambiare profumi, aromi, corpo e percezioni nella tazza.

Sarà l’occasione per guardare con occhi nuovi una delle bevande più diffuse e amate al mondo. Dietro il gesto quotidiano del caffè si estende infatti una filiera lunga e affascinante: i Paesi d’origine, le varietà botaniche, il lavoro dei coltivatori, la selezione dei chicchi, la tostatura, la macinatura e infine l’estrazione. Ogni passaggio può custodire oppure disperdere qualità, identità e lavoro.

A Imperia questa cultura esiste e ha una casa. La Torrefazione Brasiliana nasce in città nel 1959 ed è guidata dal 1997 da Roberto Giuliani, che ha saputo coniugare la tradizione artigiana della tostatura con una ricerca continua sui migliori caffè del mondo, sugli Specialty Coffee e sui microlotti di qualità. L’azienda seleziona e tosta i chicchi con attenzione alla tracciabilità, alla sostenibilità e all’espressione aromatica, trasformando il caffè da prodotto abituale in esperienza sensoriale e occasione di consapevolezza.

La storia di Giuliani è segnata dalla formazione continua. Ha approfondito l’intera filiera, dalla materia prima al risultato in tazza, conseguendo il Coffee Diploma System della Specialty Coffee Association; dal 2018 è trainer SCA. Oggi porta avanti l’impresa insieme al figlio Mattia, in un passaggio generazionale che unisce esperienza, innovazione e nuovi progetti.

È proprio nella formazione che il rapporto tra Torrefazione Brasiliana e CNA Imperia ha trovato negli anni uno dei suoi terreni più fertili. L’Associazione ha promosso con l’azienda corsi di avvicinamento alla professione del torrefattore e, più recentemente, percorsi altamente professionalizzanti rivolti a baristi, titolari, dipendenti dei pubblici esercizi e appassionati: dalle basi botaniche alla macinatura, dall’espresso al filtro, dalla scienza dell’estrazione alla gestione della postazione, fino alla Latte Art.

Per CNA Imperia investire nella cultura del caffè significa migliorare concretamente la qualità dell’accoglienza. Il barista non è soltanto chi aziona una macchina, ma l’ultimo anello di una filiera complessa e un ambasciatore dell’ospitalità. Conoscere la materia prima, saper regolare la macinatura, scegliere il metodo corretto, evitare difetti di estrazione e raccontare ciò che si serve consente ai locali di distinguersi e al cliente di comprendere il valore reale della tazzina.

La dimostrazione alle Vele d’Epoca partirà dalla moka, oggetto familiare che appartiene alla memoria di milioni di italiani. Giuliani mostrerà come utilizzarla correttamente, perché anche il rito domestico richiede attenzione alla qualità dell’acqua, alla granulometria, alle quantità, alla temperatura e ai tempi. Il confronto con il filtro permetterà poi di apprezzare una diversa idea di estrazione, capace di mettere in luce sfumature, limpidezza e profili aromatici spesso inattesi.

Da qui lo sguardo si aprirà al futuro: nuovi metodi di consumo, abbinamenti con le eccellenze dolci e salate del territorio, dialoghi con l’olio, il cioccolato, la pasticceria e le produzioni artigiane, ma anche il valore sociale del caffè. Perché la tazzina continua a essere un invito all’incontro, una pausa condivisa, un gesto di accoglienza e uno spazio nel quale nascono conversazioni e relazioni.

"Il caffè è quotidiano, ma non deve diventare scontato - dichiara Roberto Giuliani - In ogni tazza arrivano territori lontani, persone, competenze e moltissimo lavoro. Il nostro compito è rispettare questa filiera e aiutare professionisti e consumatori a riconoscere la qualità. Alle Vele d’Epoca partiremo da due preparazioni molto diverse, moka e filtro, per dimostrare che cambiare metodo significa scoprire nuovi profumi, nuovi aromi e un altro modo di vivere il caffè".

"Torrefazione Brasiliana rappresenta esattamente il tipo di impresa che CNA Imperia vuole sostenere e portare alla ribalta - sottolinea Luciano Vazzano, segretario di CNA Imperia - "È profondamente radicata nella città, ma guarda al mondo; custodisce un mestiere artigiano, ma investe nella ricerca; produce qualità, ma soprattutto la racconta e la trasmette attraverso la formazione. Ad Imperia si può: esiste un’impresa capace di trasformare una tazzina in cultura, conoscenza ed esperienza".

"CNA rappresenta queste realtà: le aziende che non si accontentano di vendere un prodotto, ma costruiscono valore per il territorio" - afferma - "Il nostro ruolo è farle incontrare con il pubblico, creare occasioni formative, favorire collaborazioni e mostrare che dietro molte eccellenze quotidiane ci sono imprenditori straordinari. Portare Roberto Giuliani alle Vele d’Epoca significa offrire alla kermesse internazionale un’altra storia autenticamente imperiese e, nello stesso tempo, aperta al mondo".

L’appuntamento «Il caffè dopo la Piscialandrea» è fissato per martedì 1° settembre alle 14.30, nello stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria riservato alle associazioni di categoria, nell’ambito della giornata organizzata e allestita da CNA Imperia alle Vele d’Epoca.