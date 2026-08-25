San Steva Summer Live 2026, a Santo Stefano al Mare arrivano i Roeri per una serata di musica e ballo

Sarà una serata dedicata alla musica, al ballo e al divertimento quella in programma giovedì 27 agosto a Santo Stefano al Mare. Alle 22, Piazza Baden Powell farà da palcoscenico all'Orchestra I Roeri, protagonista di un nuovo appuntamento con "San Steva Summer Live 2026", la rassegna estiva promossa dal Comune con il contributo della Regione Liguria. Un evento pensato per coinvolgere residenti e turisti e trasformare una delle piazze del paese in un luogo di incontro e festa. L'ingresso alla serata sarà gratuito e l'appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative che accompagneranno l'estate di Santo Stefano al Mare.

L'Orchestra I Roeri, formazione particolarmente apprezzata nel panorama della musica da ballo, porterà sul palco un repertorio fatto di ritmo, energia e atmosfere festose. Una proposta pensata per un pubblico ampio e trasversale, con l'obiettivo di offrire l'occasione per cantare, ballare e trascorrere qualche ora in compagnia. Nel corso della serata non mancheranno alcuni dei brani che hanno contribuito a costruire negli anni il seguito dell'orchestra, tra cui "Salutando casa mia", "La mazurka dell'amore", "La nave va" e "Cinquant'anni". Un appuntamento, dunque, nel segno della musica dal vivo e della tradizione delle serate danzanti.

"Con l'Orchestra I Roeri proponiamo una serata diversa, ma perfettamente in linea con lo spirito di 'San Steva Summer Live' – dichiara il consigliere delegato al Turismo e alle Manifestazioni Federico Corradi –, vogliamo che la nostra estate sia capace di offrire appuntamenti diversi tra loro, rivolti a pubblici differenti, ma sempre con l'obiettivo di creare occasioni di incontro e di vivere il paese." Un'impostazione che punta quindi sulla varietà del calendario estivo, con proposte in grado di rivolgersi sia a chi vive tutto l'anno a Santo Stefano al Mare sia ai numerosi visitatori che scelgono il paese per le proprie vacanze.

"La musica da ballo ha proprio questa capacità: mette insieme le persone, fa divertire e trasforma una piazza in un luogo di festa – prosegue Corradi –, il programma di quest'estate nasce dalla volontà di costruire un calendario che possa essere apprezzato tanto dai nostri residenti quanto da chi sceglie Santo Stefano al Mare per le proprie vacanze." La rassegna "San Steva Summer Live 2026" prosegue così nel suo percorso fatto di musica, spettacoli e iniziative pensate per animare il territorio durante la stagione estiva e valorizzare il paese come destinazione turistica.

Nel programma dell'amministrazione comunale, un ruolo importante è affidato anche alla collaborazione con la Regione Liguria. "Il contributo della Regione Liguria è importante per poter continuare a investire in una proposta di qualità e rendere il nostro Comune sempre più attrattivo anche attraverso gli eventi", conclude Corradi. L'appuntamento con I Roeri rappresenta quindi un'altra occasione per vivere il centro del paese attraverso una serata all'insegna dell'intrattenimento e della socialità, con la possibilità di assistere a uno spettacolo musicale pensato per tutte le generazioni.

L'appuntamento è per giovedì 27 agosto alle 22.00 in Piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare. L'ingresso è gratuito. Una serata nel segno della musica da ballo e del divertimento, che porterà nel cuore del paese le atmosfere festose dell'Orchestra I Roeri e arricchirà il calendario di "San Steva Summer Live 2026".