Poetry Slam al Bordighera Book Festival: sei voci liguri sul palco dei Giardini Lowe

Per la prima volta il Poetry Slam arriva al Bordighera Book Festival, portando la poesia fuori dai contesti tradizionali e trasformandola in uno spettacolo fatto di parole, confronto e partecipazione. L'appuntamento è per giovedì 27 agosto alle 19.45 ai Giardini Lowe, in via Vittorio Veneto, con una serata organizzata dal collettivo culturale Sanremo Slam. A guidare la competizione saranno le Maestre di Cerimonia Elena Milano e Camilla Ceniccola, pronte a scandire tempi e regole di una sfida nella quale saranno protagoniste sei voci provenienti da diverse realtà della Liguria.

Sul palco saliranno Marco De Paz, Tiziana Franzolini, Tommaso Grassano, Ambra Moretto, Nissa e Davide Sedda. Come vuole la tradizione del Poetry Slam, i partecipanti avranno a disposizione un massimo di tre minuti, dovranno presentare testi propri e non potranno utilizzare costumi di scena né accompagnamento musicale. Niente effetti speciali, dunque: soltanto corpo, voce e parole, con il pubblico chiamato a diventare parte integrante della serata. Saranno infatti gli spettatori, attraverso una giuria popolare selezionata di manche in manche, a decretare il vincitore o la vincitrice.

La sfida avrà anche un valore particolare per chi parteciperà alla competizione. Lo Slam sarà infatti valido per la Lega Italiana Poetry Slam (LIPS) e il primo o la prima classificata conquisterà l'accesso alle semifinali regionali del campionato nazionale. Non mancheranno inoltre i premi legati direttamente al Bordighera Book Festival: le prime tre persone classificate riceveranno buoni da spendere durante la manifestazione, per un valore di 100 euro alla prima classificata, 60 euro alla seconda e 40 euro alla terza.

L'iniziativa amplia così il programma del festival con una proposta che punta su una forma di espressione poetica particolarmente legata alla dimensione della condivisione. "Sul palco ci sono solo corpo, voce e parole", spiegano gli organizzatori, sintetizzando lo spirito di una disciplina che negli ultimi anni ha trovato sempre maggiore spazio anche fuori dai circuiti letterari tradizionali. Il Poetry Slam nasce infatti proprio per riportare la poesia negli spazi della socialità, creando un rapporto diretto tra chi scrive e chi ascolta e mettendo il pubblico nelle condizioni di non essere semplice spettatore.

L'inserimento dello Slam rappresenta quindi una novità per il Bordighera Book Festival, che affianca agli incontri con autori e autrici, agli stand delle case editrici e alle altre attività della manifestazione una formula più contemporanea e partecipativa. La poesia diventa così anche spettacolo e competizione, ma soprattutto occasione di incontro. "Ad uno Slam non si può assistere, ma solo partecipare", è il principio che accompagna la serata, chiamando direttamente in causa chi sarà presente ai Giardini Lowe.

A completare l'appuntamento ci sarà il servizio bar dello spazio AperiBook, sempre all'interno dei Giardini Lowe, mentre la documentazione fotografica dell'evento sarà affidata alla fotografa professionista Miriam Mercurio. Un ulteriore elemento che contribuirà a raccontare una serata pensata per unire letteratura e socialità in una formula dinamica, capace di coinvolgere direttamente il pubblico presente.

L'ingresso è libero e gratuito. L'appuntamento è quindi fissato per giovedì 27 agosto alle 19.45 ai Giardini Lowe di Bordighera, per una serata nella quale sei poeti e poetesse si contenderanno il voto del pubblico e l'accesso alla fase successiva della competizione LIPS. Un debutto che porta il Poetry Slam nel programma del Bordighera Book Festival e che punta a fare della poesia un'esperienza da vivere insieme, oltre la pagina e fuori dai tradizionali contesti letterari.