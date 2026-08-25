Bordighera Book Festival, la 13a edizione ai Giardini Lowe: quattro giorni di libri, autori, musica e cultura

Quattro giorni dedicati ai libri, alla cultura e alla convivialità, con grandi autori, editori provenienti da tutta Italia, musica, teatro, laboratori e appuntamenti per bambini. È la 13a edizione del Bordighera Book Festival, in programma da giovedì 27 a domenica 30 agosto, ogni giorno dalle 17 alle 24. La grande novità di quest'anno è il cambio di location: la manifestazione si trasferisce infatti ai Giardini Lowe di via Vittorio Veneto, che per quattro giorni si trasformeranno in un vero e proprio centro culturale a cielo aperto. L'iniziativa è ideata e organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella, in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Bordighera. Il festival gode del patrocinio della Città di Bordighera e della Regione Liguria, che lo ha inserito nel Calendario Fieristico Nazionale.

La rassegna propone un programma articolato, pensato per coinvolgere lettori di tutte le età e un pubblico sempre più ampio. Case editrici, incontri letterari, mostre, Poetry Slam, Aperibook, laboratori, street food e musica accompagneranno le quattro serate ai Giardini Lowe. Il livello degli ospiti sarà particolarmente alto già dall'apertura: giovedì 27 agosto, alle 21.15, lo Spazio Arena ospiterà Paolo Mieli, chiamato a presentare in prima nazionale il nuovo libro "Il grande inganno - Da Ercole alla Nato; quello che la storia non ci ha insegnato", edito da Rizzoli. Un appuntamento che punta a rileggere fallacie storiche e approcci fuorvianti con il rigore dello storico e il consueto spirito polemico dell'autore.

Il programma della prima giornata prenderà il via alle 17 con l'apertura degli stand e l'inaugurazione ufficiale. Dalle 17 alle 20, nell'Officina della natura, Robirò - Delfi arte e sport asd proporrà il laboratorio "Coccinelle sbarazzine". Alle 17.30, allo Spazio Ulivi, Chiara Mazzocchi presenterà "Il trauma che crea", mentre alle 17.45 allo Spazio Arena Giorgio Simonelli parlerà di "Vai piedone vai!" per Manni editore. Alle 18, nell'Area Bimbi, spazio alla giocoleria luminosa e ai numeri di equilibrismo di Mr Kiwi. Alle 18.15 Valentina Gallinella e Colombini Graziella presenteranno "Di galantuomini e altre storie" di Carlo Gallinella. Alle 18.30 Francesco Basso sarà protagonista dell'Aperibook con "Il cacciatore di ologrammi", seguito alle 18.45 da Luca Bianchini con "Le ragazze di Tunisi".

La serata di giovedì proseguirà alle 19 con Davide Dellantonio e "Il Diavolo a Superga", mentre alle 19.15, all'Aperibook, Gisella Merello presenterà "Tennis in Bordighera dal 1878 a oggi". Alle 19.45 sarà il momento del Poetry Slam, nuova presenza della manifestazione e tappa ufficiale del Campionato LIPS 2026/2027 della Lega Italiana Poetry Slam, organizzata dal collettivo Sanremo Slam. Sei poeti e poetesse si confronteranno in due manches con testi originali e performance dal vivo, affidando il verdetto a una giuria popolare di cinque persone scelte a rotazione tra il pubblico. Alle 21.15 l'atteso incontro con Paolo Mieli e alle 22.30, sempre allo Spazio Arena, la musica di Angela Vicidomini, voce, accompagnata al piano da Alessio Briano.

Venerdì 28 agosto il festival ripartirà alle 17 con gli stand e con il laboratorio dell'Officina della natura, "Le allegre lumachine", curato da Robirò - Delfi arte e sport asd, attivo fino alle 20. Alle 17 allo Spazio Ulivi Massimo Taggiasco e Gisella Merello presenteranno "Cecilia" di Giuseppe Musso, mentre alle 17.45 sarà la volta di "Panorama di Bordighera" di Pietro Boeri. Alle 18 l'Area Bimbi ospiterà "Poesia animale" con Chiara Rendano, pratiche poetiche in musica e colore dedicate a mani, code, squame e ali. Contemporaneamente, allo Spazio Arena, Orso Tosco presenterà "La malinconia del tartufo". Alle 18.15 Renato Ariano porterà all'Aperibook "L'enigma del canto rubato. Il tradimento di Dante".

Alle 18.30 spazio allo Spazio Ulivi con l'Introduzione al Vangelo di Giovanni a cura della Chiesa Evangelica Novità di Vita Bordighera. Alle 18.45 Pier Franco Quaglieni presenterà "Da Cavour alla Repubblica. I rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d'Italia". Alle 19 Luana Ambrosini sarà all'Aperibook con "Il libro completo della magia verde", mentre alle 19.15 Umberto Mondini presenterà "Il Volo del Condor: Guerra di Spie a Cipro". Il grande appuntamento della serata sarà alle 21.15 con Alice Basso, che presenterà "Le ottanta domande di Atena Ferraris", edito da Garzanti. A chiudere la giornata, dalle 22.30, la selezione musicale di IamDjKhris dedicata alle atmosfere 70-80-90.

Sabato 29 agosto il programma inizierà già alle 16 con la premiazione del Concorso letterario nazionale "Riflessi dal Ponente Ligure", dedicato a Dino Taggiasco e curato da Sisifo edizioni. Alle 17 apriranno gli stand e partirà il laboratorio "Le farfalle variopinte" nell'Officina della natura. Sempre alle 17, nell'Area Bimbi, prenderà il via la Caccia al tesoro, con indizi ispirati a fiabe e racconti e un secondo turno alle 18.30. Sul fronte letterario, alle 17 Luca Valentini presenterà "Misteri di Liguria", mentre alle 17.45 Romolo Giordano e Giorgio Caudano parleranno de "Le stelle del gusto". Alla stessa ora, all'Aperibook, appuntamento con Davide Puma e "Io Natura. La meccanica divina".

Alle 18 Lorenzo Beccati presenterà allo Spazio Arena "Il santo che annusava i treni". Alle 18.30, allo Spazio Ulivi, Alessandro Carassale parlerà de "L'olio di Genova", mentre all'Aperibook Clio Bonaria presenterà "Il silenzio che respira". Alle 18.45 Lorenzo Clemente e Yuri Tuci saranno protagonisti dell'incontro "Caregiver Motherfucker! (Maledetto Badante)", a cura dell'Associazione Salone dell'Umorismo. Alle 19.15 Claudio Paglieri presenterà "Le promesse spose". E alle 21.15 arriverà uno degli appuntamenti più attesi dell'edizione: Giuseppe Conte con "Della stessa sostanza dei sogni. Monologhi del mito", edito da Bompiani, con le letture dell'attrice Loredana De Flaviis e la musica del Maestro Marco Balbo. Alle 22.30, infine, concerto dei Big G & The Funky Fellas Live.

La giornata conclusiva, domenica 30 agosto, inizierà alle 17 con l'apertura degli stand, il laboratorio "Uccellini deliziosi" nell'Officina della natura e i "Vintage Games" nell'Area Bimbi. Alle 17 allo Spazio Ulivi Luciano Villa presenterà "Gli spiriti della valle", mentre alle 17.15 allo Spazio Arena Salvatore Vento parlerà de "La famiglia Rossi a Bordighera". Alle 17.45 Davide Bergo presenterà "Fino all'ultimo respiro" e alle 18 Gisella Merello "La Regina Margherita a Bordighera Queen Margherita in Bordighera". Alle 18.30 Giulio Geluardi Maria porterà allo Spazio Ulivi "Giustizia naturale", mentre all'Aperibook Elisa De Leo presenterà "Non chiamatemi First Lady - sfumature e sfaccettature di vita accanto ad un politico".

Alle 18.45 Simone Tempia sarà allo Spazio Arena con "Gran galà con delitto", mentre alle 19.15, all'Aperibook, Valeria Bianchi Mian e Daniela Mencarelli Hofmann dialogheranno sul tema "Oltre il possesso: La libertà delle donne nei romanzi noir", attraverso i rispettivi libri "L'angelo di sangue" e "L'Ombra di Perseo". Alle 19.30 Laura Guglielmi presenterà "Mary Shelley. La meravigliosa Creatura". La chiusura affidata al grande ospite di domenica sarà alle 21.15, quando sul palco salirà Piergiorgio Odifreddi con "Cattivo Maestro. Bertrand Russell: logico, ateo, libertino, pacifista", edito da Raffaello Cortina. Dalle 22.30, infine, spazio al Wine and Roses Jazz Quintet, con voce, piano, contrabbasso, batteria e sax.

Accanto ai grandi nomi, il Bordighera Book Festival conferma una particolare attenzione alle realtà locali e alla promozione del territorio. Nel corso delle quattro giornate troveranno spazio anche Francesco Basso, Davide Dellantonio, Gisella Merello, Renato Ariano, Luana Ambrosini, Luca Valentini, Romolo Giordano, Giorgio Caudano, Alessandro Carassale, Luciano Villa, Salvatore Vento, Davide Bergo, Giulio Geluardi e Laura Guglielmi. Non mancheranno inoltre le mostre: l'Accademia Balbo presenterà "Libro d'artista", mentre Chiara Mazzocchi proporrà la fotografia d'arte "Il trauma crea". Un'offerta culturale che amplia ulteriormente il festival oltre la sola presentazione editoriale.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche l'Aperibook, formula pensata per unire lettura e convivialità. Le case editrici distribuiranno un buono che il pubblico potrà utilizzare ai Giardini Lowe durante i quattro giorni della manifestazione, scegliendo tra birra, bevanda o cocktail. Il festival sarà inoltre accompagnato quotidianamente dallo street food, con specialità di pesce e carne e altre proposte gastronomiche, oltre a birra e cocktail bar. Una formula pensata per vivere il parco anche dopo gli incontri con gli autori, tra libri, chiacchiere, sapori e musica. Dalle 22.30 ogni sera spazio ai concerti, con un programma capace di attraversare generi e generazioni: giovedì Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano, venerdì IamDjKhris, sabato Big G & The Funky Fellas e domenica Wine and Roses Jazz Quintet.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli, con quattro pomeriggi di attività nell'Officina della natura, pensata per trasformare i bambini in piccoli creatori delle "creature" del parco. Si comincia giovedì con le coccinelle, venerdì con le lumachine, sabato con le farfalle variopinte e domenica con gli uccellini. A completare il calendario per famiglie ci saranno la giocoleria luminosa e gli equilibrismi di Mr Kiwi, "Poesia animale" con Chiara Rendano, gli animali di Chiara Rendano, la Caccia al tesoro dedicata a fiabe e racconti e, nell'ultima giornata, i giochi di una volta. Quattro giorni per incontrare autori e lettori, ma anche per vivere i Giardini Lowe come uno spazio di cultura, spettacolo e socialità.