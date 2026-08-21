Visite guidate al Teatro romano di Albintimilium a Ventimiglia per la Festa di San Secondo

In occasione della Festa Patronale di San Secondo, in programma il 26 agosto 2026, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria e l’Area Archeologica di Nervia propongono due visite guidate al Teatro romano di Albintimilium.

L’antico teatro, che in epoca romana svolgeva un’importante funzione pubblica e culturale, è oggi nuovamente utilizzato per moderne rappresentazioni teatrali grazie a importanti interventi di restauro, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche, realizzati in sinergia con il Comune di Ventimiglia.

Le visite saranno curate dalla Dott.ssa Emiliana Antonia Martini, che introdurrà brevemente la storia della città romana, il suo ordinamento e le principali cariche pubbliche, per poi approfondire la storia degli studi sul teatro e il ruolo fondamentale assunto dall’edificio nell’urbanistica della città.

I due appuntamenti si terranno mercoledì 26 agosto alle ore 10 e alle ore 14, con ritrovo presso l’Antiquarium di Nervia, in Corso Genova 134 a Ventimiglia.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0184 252320 oppure scrivere all’indirizzo drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it.

L’ingresso prevede un biglietto intero di 5 euro e un ridotto di 2 euro.

L’accesso è gratuito per i minori di 18 anni e per gli aventi diritto.