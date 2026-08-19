Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood

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(Adnkronos) - Angélique Kidjo fa la storia: è la prima musicista africana a ottenere l'iscrizione sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Nata in Benin, Kidjo ha costruito una carriera internazionale lunga oltre quarant’anni e 18 album. È stata inserita tra i 100 personaggi più influenti secondo Time, tra le 50 figure africane più iconiche secondo la Bbc e tra le 100 persone più ispiratrici al mondo secondo The Guardian. Durante la cerimonia a Los Angeles, Kidjo ha regalato una piccola esibizione prima di commuoversi vedendo svelata la stella con il suo nome.