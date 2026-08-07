Calciomercato: Serie D, la Sanremese svela le bocche da fuoco con Ganz e Klimavicius per l'attacco

Dopo i quattro annunci ufficializzati nella giornata di ieri, arrivati alla vigilia dell'amichevole contro il Bra, la Sanremese cala un nuovo pokerissimo di operazioni. A catturare l'attenzione è soprattutto il reparto avanzato.

Il nome di maggiore richiamo è quello di Simone Andrea Ganz, attaccante classe 1993 e figlio dell'ex bomber Maurizio Ganz. Cresciuto nel vivaio del Milan, il centravanti ha costruito una carriera quasi interamente tra Serie B e Serie C, collezionando esperienze in piazze importanti del calcio italiano. Tra i momenti più significativi spiccano la promozione conquistata con il Como nella stagione 2019-2020 e le sedici reti collezionate in riva al Lario nel campionato cadetto. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Mantova, Lecco, Latina, Novara e, nell'ultima annata, Piacenza. Il reparto offensivo potrà contare anche sulle qualità di Augustinas Klimavičius. Il centravanti lituano, nato nel 2001, lascia il Sestri Levante dopo una stagione da protagonista in Serie D, chiusa con 12 gol in 27 presenze nel girone A. Un rendimento che gli è valso la chiamata della società matuziana.

Spazio anche alla linea verde con l'ingaggio di Carlo Usai, seconda punta classe 2008. Originario di Oristano e formatosi nel Simba di Palmas Arborea, il giovane talento si è messo in evidenza fino a conquistare la convocazione nella selezione azzurra dei dilettanti nel 2023. Successivamente è approdato nel settore giovanile del Cagliari, dove ha vestito la maglia dell'Under 18 prima del trasferimento in Liguria. La campagna acquisti guarda inoltre oltreconfine. Dalla Francia arriva Miaronald Racot, attaccante del 2006 di origini malgasce, reduce dall'esperienza con l'ESA Linas-Montlhéry, formazione impegnata nel Championnat National 3. Sempre dal calcio francese approda in biancazzurro anche Antonin Melis, centrocampista classe 2005 proveniente dal Metz II, squadra che disputa il Championnat National 2.