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Sport | 06 agosto 2026, 13:08

Calcio: Serie D. Ecco il girone A, il raggruppamento sarà al 100% ligure - piemontese

Salutano le lombarde, Club Milano e Varese. Entrano Lascaris e Fezzanese, oltre al ripescato Derthona

Calcio: Serie D. Ecco il girone A, il raggruppamento sarà al 100% ligure - piemontese

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane hanno trovato conferma pochi istanti fa: il girone A di Serie D cambia volto e assume una fisionomia sempre più legata al territorio ligure-piemontese. Il raggruppamento nord-occidentale saluta Club Milano e Varese, che lasciano spazio a tre nuovi ingressi: la Fezzanese, insieme alle ripescate Lascaris e Derthona.

A difendere i colori della provincia di Imperia saranno Sanremese ed Imperia, insieme alle altre liguri: Celle Varazze, Millesimo, Sestri Levante e Fezzanese. 

L'elenco completo: Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Celle Varazze, Chisola, Derthona, Fezzanese, Gozzano, Imperia, Lascaris, Ligorna, Millesimo, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante, Valenzana.

Redazione

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