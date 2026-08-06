Calcio: Serie D. Ecco il girone A, il raggruppamento sarà al 100% ligure - piemontese

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane hanno trovato conferma pochi istanti fa: il girone A di Serie D cambia volto e assume una fisionomia sempre più legata al territorio ligure-piemontese. Il raggruppamento nord-occidentale saluta Club Milano e Varese, che lasciano spazio a tre nuovi ingressi: la Fezzanese, insieme alle ripescate Lascaris e Derthona.

A difendere i colori della provincia di Imperia saranno Sanremese ed Imperia, insieme alle altre liguri: Celle Varazze, Millesimo, Sestri Levante e Fezzanese.

L'elenco completo: Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Celle Varazze, Chisola, Derthona, Fezzanese, Gozzano, Imperia, Lascaris, Ligorna, Millesimo, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante, Valenzana.