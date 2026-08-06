Calcio: Coppa Italia di Serie D ed è Subito Sanremese-Imperia, la vincente di Millesimo-Fezzanese sfiderà il Celle Varazze

La Coppa Italia di Serie D apre ufficialmente la nuova stagione. La 26ª edizione del torneo prenderà il via il 23 agosto con il Turno Preliminare, seguito una settimana più tardi, il 30 agosto, dal Primo Turno, entrambi con calcio d'inizio fissato alle ore 16.00.
Al preliminare sono chiamate 68 delle 162 squadre complessive iscritte al campionato di Serie D: le 36 neopromosse, le 8 retrocesse dalla Lega Pro, le 17 formazioni salve dopo i playout con un distacco superiore agli otto punti nella scorsa stagione, le 6 società ripescate e la squadra con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2025/2026. Le vincenti di questo primo turno accederanno al Primo Turno del 30 agosto, dove entreranno in scena le restanti 94 squadre del campionato, già qualificate direttamente a questa fase.
Tra gli accoppiamenti del Primo Turno spicca, per la Liguria, il derby tra Sanremese e Imperia, che porterà una gara di grande fascino già nelle prime battute della stagione, ben prima dell'avvio del campionato. Una sfida che, al di là del valore in chiave Coppa Italia, offrirà alle due squadre l'occasione di misurarsi in un confronto sempre sentito lungo la costa ligure. Il cammino in Coppa Italia parte prima ancora per il Millesimo, di scena già nel Turno Preliminare del 23 agosto, dove affronterà la Fezzanese (Gara 8). Chi vincerà sfiderà il Celle Varazze una settimana più tardi all'Olmo - Ferro.
Le squadre che supereranno le prime due fasi entreranno nel tabellone principale a partire dai Trentaduesimi di finale, in programma il 7 ottobre. Seguiranno i Sedicesimi (28 ottobre), gli Ottavi (18 novembre), i Quarti (9 dicembre) e le Semifinali, con andata il 20 gennaio 2027 e ritorno il 3 febbraio 2027. La finale è prevista in doppio confronto di andata e ritorno il 17 febbraio e il 3 marzo 2027, oppure, in alternativa, in gara unica il 4 marzo 2027.
Fino ai trentaduesimi l'ordine di svolgimento delle gare sarà stabilito tramite sorteggio; successivamente si seguirà il criterio dell'alternanza casa/trasferta rispetto al turno precedente. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la qualificazione al turno successivo — così come l'assegnazione della vittoria finale — sarà decisa direttamente ai calci di rigore, sia in gara unica sia nella formula andata e ritorno.
Calendario
23 agosto 2026 – Preliminare
30 agosto 2026 – Primo Turno
7 ottobre 2026 – Trentaduesimi
28 ottobre 2026 – Sedicesimi
18 novembre 2026 – Ottavi di finale
9 dicembre 2026 – Quarti di finale
20 gennaio 2027 – Semifinali andata
3 febbraio 2027 – Semifinali ritorno
17 febbraio 2027 – Finale andata
3 marzo 2027 – Finale ritorno
4 marzo 2027 – Finale unica
Turno Preliminare (23 agosto 2026 – ore 16.00)
Gara 1: Obermais-Virtus Bolzano
Gara 2: L M E-Triestina
Gara 3: Sandonà-Luparense
Gara 4: Virtus Verona-Schio
Gara 5: Borgosesia-Derthona
Gara 6: Alessandria-Asti
Gara 7: Bra-Lascaris
Gara 8: Millesimo-Fezzanese
Gara 9: Castellanzese-Gozzano
Gara 10: Tritium-Pavonese
Gara 11: Aurora Pro Patria-Varesina
Gara 12: Solbiatese-Arconatese
Gara 13: Crema-Pavia
Gara 14: Sasso Marconi-Mezzolara
Gara 15: Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone
Gara 16: Tropical Coriano-Montecchio Gallo
Gara 17: Grassina-Lucchese
Gara 18: Follonica Gavorrano-Città di Pontedera
Gara 19: Città di Anagni-Venafro
Gara 20: Aranova-Ossese
Gara 21: Certosa V. Campagnano-Anzio
Gara 22: Angelana-Nuova Ternana
Gara 23: Maceratese-Recanatese
Gara 24: Pietralunghese-Rondinella
Gara 25: Santegidiese-Città di Lanciano
Gara 26: Flegrea Puteolana-Real Forio
Gara 27: Ischia-Gladiator
Gara 28: Sarnese-Ebolitana
Gara 29: Bisceglie-Melfi
Gara 30: Digiesse Praiatortora-Brindisi
Gara 31: Vibonese-Avola
Gara 32: Siracusa-Modica
Gara 33: Ragusa-Trapani
Gara 34: Licata-Gela
Primo Turno (30 agosto 2026 – ore 16.00)
Gara 1: Brian Lignano-Vincente 2
Gara 2: Vincente 3-Cjarlins Muzane
Gara 3: Vincente 4-Unione La Rocca Altavilla
Gara 4: Vincente 1-Caldiero Terme
Gara 5: Campodarsego-Bassano
Gara 6: Calvi Noale-Mestre
Gara 7: Este-Conegliano
Gara 8: Legnago-Union Clodiense Chioggia
Gara 9: Chievoverona-Casatese
Gara 10: Vincente 6-Chisola
Gara 11: Vincente 7-Saluzzo
Gara 12: Biellese-Vincente 5
Gara 13: Sanremese-Imperia
Gara 14: Celle Varazze-Vincente 8
Gara 15: Sestri Levante-Ligorna
Gara 16: Vincente 9-Valenzana Mado
Gara 17: Rovato-Villa Valle
Gara 18: Brusaporto-Scanzorosciate
Gara 19: Leon-Pro Sesto
Gara 20: Vincente 11-Club Milano
Gara 21: Palazzolo-Vincente 10
Gara 22: Vincente 12-Varese
Gara 23: Oltrepo-Vincente 13
Gara 24: Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina
Gara 25: Milan Futuro-Sant’Angelo
Gara 26: Vincente 15-Lentigione
Gara 27: Cittadella Modena-Progresso
Gara 28: Piacenza-Correggese
Gara 29: Prato-San Donato Tavarnelle
Gara 30: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana
Gara 31: Vincente 14-Vincente 16
Gara 32: Pistoiese-Scandicci
Gara 33: Seravezza-Tau Altopascio
Gara 34: Siena-Vincente 24
Gara 35: Vincente 17-Ghiviborgo
Gara 36: Budoni-Sassari Lattedolce
Gara 37: Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir
Gara 38: Trastevere-Unipomezia
Gara 39: Albalonga-Atletico Lodigiani
Gara 40: Vincente 20-Vincente 21
Gara 41: Flaminia Civitacastellana-Vincente 18
Gara 42: Vincente 22-Sporting Trestina
Gara 43: Vincente 23-Foligno
Gara 44: Forsempronese-Vincente 16
Gara 45: Vigor Senigallia-Ancona
Gara 46: Vincente 25-Atletico Ascoli
Gara 47: Giulianova-L’Aquila
Gara 48: Teramo-Notaresco
Gara 49: Vincente 26-Afragolese
Gara 50: Vincente 28-Nocerina
Gara 51: Paganese-Palmese
Gara 52: Gelbison-Vincente 27
Gara 53: Puteoli Real Normanna-Vincente 19
Gara 54: Gravina-Martina
Gara 55: Manfredonia-Fidelis Andria
Gara 56: Virtus Francavilla-Nardò
Gara 57: Termoli-Vincente 29
Gara 58: Francavilla-Vincente 30
Gara 59: Sambiase-Vigor Lamezia
Gara 60: Reggina-Vincente 31
Gara 61: Nissa-Nuova Igea Virtus
Gara 62: Vincente 32-Enna
Gara 63: Athletic Club Palermo-Vincente 33
Gara 64: Vincente 34-Castrumfavara