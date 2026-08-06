Calcio: Coppa Italia di Serie D ed è Subito Sanremese-Imperia, la vincente di Millesimo-Fezzanese sfiderà il Celle Varazze

La Coppa Italia di Serie D apre ufficialmente la nuova stagione. La 26ª edizione del torneo prenderà il via il 23 agosto con il Turno Preliminare, seguito una settimana più tardi, il 30 agosto, dal Primo Turno, entrambi con calcio d'inizio fissato alle ore 16.00.

Al preliminare sono chiamate 68 delle 162 squadre complessive iscritte al campionato di Serie D: le 36 neopromosse, le 8 retrocesse dalla Lega Pro, le 17 formazioni salve dopo i playout con un distacco superiore agli otto punti nella scorsa stagione, le 6 società ripescate e la squadra con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2025/2026. Le vincenti di questo primo turno accederanno al Primo Turno del 30 agosto, dove entreranno in scena le restanti 94 squadre del campionato, già qualificate direttamente a questa fase.

Tra gli accoppiamenti del Primo Turno spicca, per la Liguria, il derby tra Sanremese e Imperia, che porterà una gara di grande fascino già nelle prime battute della stagione, ben prima dell'avvio del campionato. Una sfida che, al di là del valore in chiave Coppa Italia, offrirà alle due squadre l'occasione di misurarsi in un confronto sempre sentito lungo la costa ligure. Il cammino in Coppa Italia parte prima ancora per il Millesimo, di scena già nel Turno Preliminare del 23 agosto, dove affronterà la Fezzanese (Gara 8). Chi vincerà sfiderà il Celle Varazze una settimana più tardi all'Olmo - Ferro.

Le squadre che supereranno le prime due fasi entreranno nel tabellone principale a partire dai Trentaduesimi di finale, in programma il 7 ottobre. Seguiranno i Sedicesimi (28 ottobre), gli Ottavi (18 novembre), i Quarti (9 dicembre) e le Semifinali, con andata il 20 gennaio 2027 e ritorno il 3 febbraio 2027. La finale è prevista in doppio confronto di andata e ritorno il 17 febbraio e il 3 marzo 2027, oppure, in alternativa, in gara unica il 4 marzo 2027.

Fino ai trentaduesimi l'ordine di svolgimento delle gare sarà stabilito tramite sorteggio; successivamente si seguirà il criterio dell'alternanza casa/trasferta rispetto al turno precedente. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la qualificazione al turno successivo — così come l'assegnazione della vittoria finale — sarà decisa direttamente ai calci di rigore, sia in gara unica sia nella formula andata e ritorno.

Calendario

23 agosto 2026 – Preliminare

30 agosto 2026 – Primo Turno

7 ottobre 2026 – Trentaduesimi

28 ottobre 2026 – Sedicesimi

18 novembre 2026 – Ottavi di finale

9 dicembre 2026 – Quarti di finale

20 gennaio 2027 – Semifinali andata

3 febbraio 2027 – Semifinali ritorno

17 febbraio 2027 – Finale andata

3 marzo 2027 – Finale ritorno

4 marzo 2027 – Finale unica

Turno Preliminare (23 agosto 2026 – ore 16.00)

Gara 1: Obermais-Virtus Bolzano

Gara 2: L M E-Triestina

Gara 3: Sandonà-Luparense

Gara 4: Virtus Verona-Schio

Gara 5: Borgosesia-Derthona

Gara 6: Alessandria-Asti

Gara 7: Bra-Lascaris

Gara 8: Millesimo-Fezzanese

Gara 9: Castellanzese-Gozzano

Gara 10: Tritium-Pavonese

Gara 11: Aurora Pro Patria-Varesina

Gara 12: Solbiatese-Arconatese

Gara 13: Crema-Pavia

Gara 14: Sasso Marconi-Mezzolara

Gara 15: Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone

Gara 16: Tropical Coriano-Montecchio Gallo

Gara 17: Grassina-Lucchese

Gara 18: Follonica Gavorrano-Città di Pontedera

Gara 19: Città di Anagni-Venafro

Gara 20: Aranova-Ossese

Gara 21: Certosa V. Campagnano-Anzio

Gara 22: Angelana-Nuova Ternana

Gara 23: Maceratese-Recanatese

Gara 24: Pietralunghese-Rondinella

Gara 25: Santegidiese-Città di Lanciano

Gara 26: Flegrea Puteolana-Real Forio

Gara 27: Ischia-Gladiator

Gara 28: Sarnese-Ebolitana

Gara 29: Bisceglie-Melfi

Gara 30: Digiesse Praiatortora-Brindisi

Gara 31: Vibonese-Avola

Gara 32: Siracusa-Modica

Gara 33: Ragusa-Trapani

Gara 34: Licata-Gela



Primo Turno (30 agosto 2026 – ore 16.00)

Gara 1: Brian Lignano-Vincente 2

Gara 2: Vincente 3-Cjarlins Muzane

Gara 3: Vincente 4-Unione La Rocca Altavilla

Gara 4: Vincente 1-Caldiero Terme

Gara 5: Campodarsego-Bassano

Gara 6: Calvi Noale-Mestre

Gara 7: Este-Conegliano

Gara 8: Legnago-Union Clodiense Chioggia

Gara 9: Chievoverona-Casatese

Gara 10: Vincente 6-Chisola

Gara 11: Vincente 7-Saluzzo

Gara 12: Biellese-Vincente 5

Gara 13: Sanremese-Imperia

Gara 14: Celle Varazze-Vincente 8

Gara 15: Sestri Levante-Ligorna

Gara 16: Vincente 9-Valenzana Mado

Gara 17: Rovato-Villa Valle

Gara 18: Brusaporto-Scanzorosciate

Gara 19: Leon-Pro Sesto

Gara 20: Vincente 11-Club Milano

Gara 21: Palazzolo-Vincente 10

Gara 22: Vincente 12-Varese

Gara 23: Oltrepo-Vincente 13

Gara 24: Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina

Gara 25: Milan Futuro-Sant’Angelo

Gara 26: Vincente 15-Lentigione

Gara 27: Cittadella Modena-Progresso

Gara 28: Piacenza-Correggese

Gara 29: Prato-San Donato Tavarnelle

Gara 30: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana

Gara 31: Vincente 14-Vincente 16

Gara 32: Pistoiese-Scandicci

Gara 33: Seravezza-Tau Altopascio

Gara 34: Siena-Vincente 24

Gara 35: Vincente 17-Ghiviborgo

Gara 36: Budoni-Sassari Lattedolce

Gara 37: Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir

Gara 38: Trastevere-Unipomezia

Gara 39: Albalonga-Atletico Lodigiani

Gara 40: Vincente 20-Vincente 21

Gara 41: Flaminia Civitacastellana-Vincente 18

Gara 42: Vincente 22-Sporting Trestina

Gara 43: Vincente 23-Foligno

Gara 44: Forsempronese-Vincente 16

Gara 45: Vigor Senigallia-Ancona

Gara 46: Vincente 25-Atletico Ascoli

Gara 47: Giulianova-L’Aquila

Gara 48: Teramo-Notaresco

Gara 49: Vincente 26-Afragolese

Gara 50: Vincente 28-Nocerina

Gara 51: Paganese-Palmese

Gara 52: Gelbison-Vincente 27

Gara 53: Puteoli Real Normanna-Vincente 19

Gara 54: Gravina-Martina

Gara 55: Manfredonia-Fidelis Andria

Gara 56: Virtus Francavilla-Nardò

Gara 57: Termoli-Vincente 29

Gara 58: Francavilla-Vincente 30

Gara 59: Sambiase-Vigor Lamezia

Gara 60: Reggina-Vincente 31

Gara 61: Nissa-Nuova Igea Virtus

Gara 62: Vincente 32-Enna

Gara 63: Athletic Club Palermo-Vincente 33

Gara 64: Vincente 34-Castrumfavara