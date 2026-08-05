Sanremese, ecco le prime tre amichevoli estive: attesa per la rosa, i nuovi volti saranno svelati prima del debutto

La Sanremese rompe il silenzio almeno sul fronte del programma della preparazione estiva e ufficializza le prime tre amichevoli della pre-season 2026/2027. Se sul mercato continua a regnare il massimo riserbo, con la società che fino a oggi ha comunicato esclusivamente i nomi dei giocatori in uscita senza svelare alcun nuovo acquisto, arrivano invece le prime indicazioni sul percorso che accompagnerà la squadra verso l'inizio della stagione. Un'attesa che coinvolge i tifosi biancazzurri, curiosi di conoscere il volto della nuova formazione dopo i profondi cambiamenti di questa estate.

Il primo banco di prova sarà sabato 8 agosto, alle 17, quando la formazione matuziana affronterà l'AC Bra presso lo Sport Center di Sestriere. Cinque giorni più tardi, giovedì 13 agosto, alle 17.30, la Sanremese sarà impegnata allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo contro l'AS Reggina 1914, mentre il terzo test è in programma mercoledì 19 agosto, alle 20.30, allo stadio Annibale Riva di Albenga, dove i biancazzurri sfideranno l'Albingaunia Sport Albenga. Tre avversarie differenti per caratteristiche e livello che offriranno allo staff tecnico le prime indicazioni sul lavoro svolto durante il ritiro.

Al momento, tuttavia, il vero punto interrogativo resta la composizione della rosa. La società ha infatti scelto una linea di assoluta riservatezza sul mercato in entrata, senza annunciare alcun volto nuovo, mentre sono stati ufficializzati soltanto gli addii dei giocatori che non faranno parte del progetto 2026/2027. Una strategia insolita, che ha inevitabilmente alimentato curiosità e aspettative tra gli appassionati, desiderosi di conoscere i protagonisti della nuova stagione e le scelte operate dalla dirigenza per rilanciare le ambizioni del club.

L'attesa, però, è destinata a terminare a breve. Secondo quanto trapela dalla società, l'elenco dei giocatori che comporranno la nuova Sanremese sarà reso noto prima dell'amichevole del prossimo fine settimana, consentendo così ai tifosi di scoprire finalmente il nuovo gruppo che affronterà il campionato. Per ora, l'unica vera novità mostrata dal club è stata la nuova maglia ufficiale, presentata nei giorni scorsi e accolta con interesse dai sostenitori biancazzurri, in attesa che siano i protagonisti in campo a indossarla per la prima volta.

Nel frattempo, allo stadio Comunale di Sanremo proseguono gli interventi di sistemazione dell'impianto. In particolare, nella zona dei Distinti è in corso l'installazione dei nuovi seggiolini donati dal Monaco, un intervento che contribuirà a migliorare il colpo d'occhio e il comfort dell'impianto in vista della nuova stagione sportiva. I lavori stanno procedendo in queste ore e testimoniano la volontà di presentare una struttura sempre più accogliente quando la squadra tornerà a giocare davanti al proprio pubblico.

Le tre amichevoli rappresenteranno quindi non solo un passaggio fondamentale della preparazione atletica e tecnica, ma anche il primo momento di contatto tra squadra e tifoseria. Sarà l'occasione per osservare i nuovi innesti, verificare le idee del nuovo corso tecnico e iniziare a comprendere quale potrà essere il potenziale della Sanremese in vista dell'avvio della stagione ufficiale. Dopo settimane di indiscrezioni e di silenzio sul mercato, il conto alla rovescia è ormai iniziato: il campo è pronto a diventare il primo vero giudice della nuova avventura biancazzurra, mentre anche il Comunale continua a prepararsi per accogliere il ritorno dei colori biancazzurri.