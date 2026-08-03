Sanremo, vela e inclusione: successo per la sesta edizione del Trofeo Gianlorenzo Bernini

Si è svolta sabato la sesta edizione del "Trofeo Gianlorenzo Bernini", la regata dedicata alla categoria Optimist e organizzata dalla Lega Navale di Sanremo. Una giornata all'insegna della vela, dello sport e dell'inclusione, nel ricordo di un socio che ha saputo trasmettere a bambini e ragazzi, compresi giovani con disabilità, la passione per il mare e per questa disciplina. Un'eredità che continua a vivere attraverso l'impegno quotidiano dello staff di istruttori della Lega Navale, impegnato a far conoscere ai più giovani i valori dello sport e il rispetto per l'ambiente marino.

Sono state circa 15 le imbarcazioni che hanno solcato le acque di Sanremo, in un clima di grande entusiasmo e allegria. A rendere ancora più piacevole la manifestazione hanno contribuito le condizioni meteorologiche favorevoli, con vento e mare ideali per consentire ai giovani velisti di vivere una bella giornata di sport. Un appuntamento che, anno dopo anno, mantiene così vivo il ricordo di Gianlorenzo Bernini e dei valori che ha saputo trasmettere, mettendo al centro non soltanto la competizione, ma soprattutto la possibilità di stare insieme e condividere la passione per la vela.

Alla manifestazione hanno preso parte anche diverse autorità e rappresentanti delle realtà del territorio. Presenti il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, il presidente della Lega Navale di Sanremo Ulrico Martinelli, la presidente della Polisportiva Integrabili Alessandra Mamino e la moglie di Gianlorenzo Bernini, la signora Giuliana. Una presenza significativa, a sottolineare il valore di una manifestazione che unisce sport, memoria e inclusione e che rappresenta un momento importante per la comunità sanremese e per tutti coloro che, attraverso la vela, contribuiscono a rendere il mare un luogo davvero accessibile e condiviso.

"Eventi come questo trofeo – ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara –, rappresentano l'essenza più autentica della nostra comunità e del legame con il mare. Gianlorenzo ha lasciato un'eredità ricca di inclusione, passione e amore per lo sport. Vedere così tanti giovani, compresi ragazzi con disabilità, vivere il mare insieme in allegria è la dimostrazione di come lo sport sappia unire ed abbattere ogni barriera. Rivolgo ancora un ringraziamento alla Lega Navale di Sanremo e a tutti coloro che mantengono vivo questo bellissimo spirito".

La giornata si è conclusa con la cerimonia di premiazione, momento finale di una manifestazione vissuta con entusiasmo da partecipanti, famiglie, istruttori e organizzatori. A seguire, tutti insieme hanno condiviso un buffet in riva al mare, chiudendo nel modo migliore una giornata dedicata alla vela e al ricordo di Gianlorenzo Bernini. Il Trofeo si conferma così un appuntamento capace di andare oltre il semplice risultato sportivo, mantenendo vivo un messaggio di inclusione, passione e rispetto per il mare che continua a coinvolgere le nuove generazioni.