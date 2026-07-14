Sanremo: al via i lavori per il nuovo manto sintetico di Baragallo, il ringraziamento della Carlin's Boys al Comune

La Carlin's Boys accoglie con soddisfazione l'avvio dei lavori per il rinnovo del manto sintetico dell'impianto sportivo di Baragallo, un intervento atteso che consentirà di migliorare la qualità della struttura a disposizione delle società che operano sul territorio. Attraverso una nota, il club ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l'inizio del cantiere, sottolineando l'importanza di investire negli impianti sportivi per garantire spazi sempre più adeguati all'attività calcistica e alla crescita del movimento locale.

Nel comunicato, la società ha rivolto un ringraziamento all'Amministrazione comunale, evidenziando il lavoro svolto dal sindaco, dall'assessore al Turismo e dagli uffici comunali. "La società Carlin's Boys è lieta di apprendere che nella struttura sportiva di Baragallo sono iniziati i lavori per il rinnovo del manto sintetico. Ringraziamo il Sindaco, l'assessore al Turismo e gli uffici, sempre attenti alle necessità delle società sportive che operano nel mondo del calcio", si legge nella nota firmata dal presidente Fabio Calvo.

Lo sguardo della Carlin's Boys è rivolto anche al futuro e alla collaborazione tra le diverse realtà del calcio cittadino. "Siamo certi che troveremo collaborazione sportiva anche con altre realtà esistenti", conclude il presidente Fabio Calvo, ribadendo l'auspicio che il rinnovamento dell'impianto possa rappresentare un'opportunità per rafforzare il dialogo e la sinergia tra le società sportive del territorio, nell'interesse dei giovani atleti e dello sviluppo del movimento calcistico locale.