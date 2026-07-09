Maratona con oltre 100 ostacoli estremi, il team Life Revolution di Bordighera vola a Francoforte (Foto)

Sono stati tra i pochi italiani partecipanti ad aver chiuso la competizione. "I finisher hanno ricevuto una medaglia gigante e un ambito gilet verde che garantisce il rispetto e il supporto degli altri atleti e del pubblico" - fa sapere il team Life Revolution - "Organizzata da Strong Viking, il circuito combina una distanza di 42 km con oltre 100 ostacoli estremi, il tutto da completare entro un tempo limite di 7 ore e mezza. Il circuito Strong Viking 2026 offre corse a ostacoli nel fango in diverse località europee. È possibile scegliere tra 5 distanze: 4 km (Family), 7 km, 13 km, 19 km e 42 km (Iron Viking). Le principali tappe del tour includono Francoforte (Wächtersbach, Germania), Gand (Puyenbroeck, Belgio) e Amsterdam (Paesi Bassi)".

Gli atleti, che si allenano al campo OCR di via Cagliari presso Villa Sorriso a Bordighera, portano a casa risultati soddisfacenti. "Marco Zullo e Jairo Sassi, capitanati dal coach Manuel Di Dato hanno chiuso in un tempo di 5 ore e 50 minuti ben oltre le aspettative entrando così a far parte dei migliori tempi su una gara così estrema" - mette in risalto il team Life Revolution - "Un altro gruppo, formato dagli atleti Germano Andrea, Piccolo Alessio, Filippi Andrea, Zullo Andrea e il giovane Gramaglia Gabriele, si è messo in gioco sulla Beast 19 km e 50 ostacoli. Questo evento è una vera e propria prova di forza, resistenza e determinazione. Durante il percorso, i partecipanti alternano la corsa su sterrato al superamento di muri da scavalcare, corde e ostacoli per la parte superiore del corpo".