Calcio. Un talento del Ponente spicca il volo: Niccolò Airenti firma con la Sampdoria

Il calcio del Ponente ligure si conferma una vera e propria fucina di talenti capaci di attirare l'attenzione dei più prestigiosi club professionistici. L'ultimo grande salto in ordine di tempo è quello di Niccolò Airenti, promettente calciatore classe 2011, che proprio oggi ha siglato il suo primo contratto ufficiale con la Sampdoria.

Per il giovane atleta si aprono così le porte del calcio che conta: nella prossima stagione sportiva 2026/2027, Airenti vestirà la gloriosa maglia blucerchiata inserendosi nella rosa della leva giovanile Under 16, un palcoscenico nazionale di altissimo livello che ne valorizzerà ulteriormente le doti tecniche e fisiche.

Un traguardo prestigioso che rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante. Nell'ultima stagione, infatti, Niccolò si è messo in grande evidenza difendendo i colori dell'ASD Ospedaletti, società da sempre in prima linea nella valorizzazione dei giovani e autentico punto di riferimento per il settore giovanile della nostra provincia. Le ottime prestazioni fornite sul campo con la maglia orange non sono passate inosservate agli osservatori del club genovese, che hanno deciso di puntare forte su di lui per il futuro.

A Niccolò, da sempre attento e affezionato lettore del nostro giornale online, e alla sua famiglia vanno i più sinceri complimenti da parte di tutta la redazione, con l'augurio che questo legame con la Sampdoria sia solo il primo passo di una carriera ricca di soddisfazioni e grandi successi sportivi.