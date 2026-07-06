L’Ambasciatore Usa Fertitta a Palermo, un tour della città dal Massimo a Ballarò

PALERMO (ITALPRESS) - Giornata all'insegna del relax e di un tour dei luoghi simbolo di Palermo per l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Reduce dalla visita a Cefalù - cittadina in cui affondano le radici della sua famiglia, dove è stato accolto dal sindaco Daniele Tumminello e dal vescovo Giuseppe Marciante - Fertitta è approdato nel capoluogo siciliano a bordo del suo yacht, nell'ambito del Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, un viaggio lungo le coste italiane in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.Dopo il ricevimento privato a bordo del proprio megayacht Boardwalk, ormeggiato al porto di Palermo - presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, il prefetto Massimo Mariani e Maria Falcone - l'Ambasciatore ha scelto di trascorrere la giornata nel capoluogo siciliano insieme al suo caro amico, Emanuele Cicero, che lo ha accompagnato personalmente alla scoperta della Palermo più autentica, attraverso un itinerario lontano dai tradizionali percorsi istituzionali e ideato per fargli vivere la città come un palermitano.Cicero, dentista specialista in protesi e riabilitazione orale completa, Diplomate of the American Board of Prosthodontics, Fellow of the American College of Prosthodontists, è stato professore universitario presso la Tufts University School of Dental Medicine di Boston e oggi svolge la propria attività professionale tra Roma e Londra, oltre a essere medico dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Tra i suoi pazienti figurano anche personalità internazionali del mondo dello spettacolo, come Post Malone e Kanye West.La prima tappa è stata il Circolo Canottieri La Vela, dove l'Ambasciatore, insieme alla moglie Lauren e ai figli Blake e Jack, è stato ospite di Emanuele Cicero e del presidente del Circolo, Agostino Randazzo, per un pranzo dedicato alla tradizione gastronomica siciliana. La giornata è quindi proseguita con la visita a Villa Igiea, al Teatro Massimo e nei mercati storici di Ballarò e Mercato del Capo, dove Fertitta ha passeggiato tra le botteghe, acquistato prodotti tipici e vissuto da vicino la quotidianità della città, per poi proseguire lungo il lungomare e la costa palermitana.La visita ha assunto anche un forte valore simbolico. Da un lato Emanuele Cicero, siciliano che ha costruito la propria formazione e parte della propria carriera accademica negli Stati Uniti, mantenendo oggi un'intensa attività internazionale tra clinica, ricerca e insegnamento; dall'altro Tilman Fertitta, imprenditore statunitense di origini siciliane e oggi Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Due percorsi accomunati dalle stesse radici e da un profondo legame con la Sicilia, che testimoniano come i rapporti personali e professionali possano rappresentare un ponte concreto tra Italia e Stati Uniti, rafforzando il dialogo tra i due Paesi anche al di fuori dei contesti istituzionali.Al termine della giornata, l'Ambasciatore ha espresso grande apprezzamento per l'esperienza vissuta, sottolineando come la scelta di affidarsi a un amico che conosce profondamente il territorio gli abbia permesso di scoprire una Palermo autentica, fatta di persone, tradizioni e luoghi che difficilmente avrebbe potuto conoscere attraverso un tradizionale programma ufficiale.Concluso il tour palermitano, Fertitta salperà con il proprio yacht verso Siracusa, dove parteciperà a un evento di Dolce & Gabbana.- foto Italpress -(ITALPRESS).