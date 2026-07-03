Federazione di Seborga, Ludovica Ciarpaglini sfiora il mondiale WBC nella muay thai (Foto)

Appuntamento rinviato con il titolo mondiale WBC di muay thai per Ludovica Ciarpaglini. Nella notte del 30 giugno a Bangkok infatti la campionessa toscana di Compiobbi, portacolori del team Rua67 Academy di Firenze e partner da quattro stagioni della Federazione Calcistica di Seborga, è stata superata ai punti dall'atleta messicana Shaday Aguilera al termine di un match intenso e vibrante disputato nella leggendaria location del Rajadamnern Stadium gremito di pubblico.

Una serata negativa, giunta in un anno già contraddistinto da un pesante infortunio muscolare per l'atleta fiorentina, che ha comunque rappresentato un nuovo evento storico per la sua carriera, il suo team e per la Federazione del Principato impegnata già da alcuni anni in diversi settori extra calcistici. Proprio la FCPS ha inviato dopo il match un messaggio di ringraziamento tramite il Direttore Sportivo Matteo Bianchini: "Siamo davvero grati a Ludovica, al kru Mirco Mugnaini ed a tutto il team Rua67 Academy di Firenze che ci ha regalato ancora una volta la partecipazione ad un evento mondiale in un contesto storico come il Rajadamnern Stadium di Bangkok, location in cui Ludovica aveva già vinto un match in questa stagione grazie al quale era salita ancora di più nel ranking della sua categoria di peso 59 kg nel contesto della gloriosa sigla WBC in cui peraltro è già detentrice della cintura muay ying. Il titolo mondiale WBC sarebbe stato un traguardo epico e siamo certi che Ludovica centrerà in futuro questo obiettivo superando come sempre difficoltà e battute d'arresto che sono tipiche di sport così duri in cui mesi di rigida preparazione si decidono poi in pochi round molto intensi. Resta comunque memorabile e straordinario aver partecipato ad un evento così prestigioso con una medaglia d'argento iridata che si aggiunge a quella già ottenuta in Inghilterra nella stagione 2022-23 in occasione del titolo mondiale CFS ed alla storica vittoria del titolo Intercontinentale ISKA conquistato nella stagione 2023-24, il primo ed al momento unico trionfo a livello mondiale per la nostra federazione."

Nella stessa competizione grande risalto anche per le finali mondiali WBC delle categorie dilettantistiche in cui un'altra atleta del team fiorentino Agata Bartoli ha conquistato la medaglia d'argento dopo la vittoria in semifinale: "Congratulazioni anche ad Agata - prosegue Bianchini - ed al campione Davide Lombardi che ha supportato all'angolo le sue compagne di club assieme al kru Mugnaini a cui facciamo i nostri più vivi complimenti per la crescita di tutto il team. Con il match di Bangkok si è chiuso un giugno estremamente intenso per la Federazione di Seborga. Siamo davvero grati a tutti gli atleti che ci hanno rappresentato sia a livello locale sia internazionale con la partecipazione a due mondiali dato che prima di Ludovica il mese si era già aperto con il bronzo iridato di Michele Marcolini, uno dei nove convocati dall'Italia tra le fila nostro club partner di footgolf Bitta Team per la World Cup di Acapulco."

Con questi ultimi risultati lo score delle squadre e degli atleti in rappresentanza della Federazione di Seborga nei 12 anni della Presidenza di Claudio Gazzano, considerando tutte le discipline seguite a partire dalla fondazione nel 2014, si aggiorna così a livello mondiale / intercontinentale ad un oro, due argenti e due bronzi a cui si aggiungono l'oro ed il bronzo europei conquistati rispettivamente a livello maschile e femminile direttamente dal club ufficiale Pro Seborga in unione al Ticinia Novara nella Champions League di football sala di cui proprio lo scorso 15 giugno è stato festeggiato il primo anniversario.