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Sanremo Ospedaletti | 29 giugno 2026, 10:01

Omicidio di Ceriana: Becken Olivieri tenta il suicidio in carcere, salvato dalla Polizia Penitenziaria

Il 51enne, detenuto nel carcere di Valle Armea, è ora ricoverato in infermeria

Omicidio di Ceriana: Becken Olivieri tenta il suicidio in carcere, salvato dalla Polizia Penitenziaria

Nuovo e delicato sviluppo nel caso dell’omicidio avvenuto a Ceriana. Becken Olivieri, il 51enne accusato della morte di Mary Elizabeth Hopkins, avrebbe tentato il suicidio nella notte all’interno della struttura carceraria di Valle Armea, dove si trova in custodia cautelare. L’uomo, che aveva trascorso la prima notte da arrestato in una camera di sicurezza dei Carabinieri di Sanremo prima del trasferimento in carcere, sarebbe stato soccorso in tempo dal personale penitenziario.

Dopo l’episodio, sarebbe stato disposto il trasferimento nell’infermeria dello stesso istituto penitenziario, dove al momento si troverebbe sotto osservazione. Le sue condizioni non sarebbero al momento considerate gravi, ma la vicenda ha immediatamente riacceso l’attenzione degli inquirenti e della Procura di Imperia, già impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto nei giorni precedenti all’omicidio e il movente del gesto. Alla luce di quanto accaduto, è altamente probabile che l’interrogatorio previsto nelle prossime ore venga rinviato, in attesa di una valutazione sulle condizioni fisiche e psicologiche dell’indagato.

Nel frattempo, gli avvocati difensori restano in contatto con la struttura penitenziaria e con gli inquirenti.

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Andrea Musacchio

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