Bordighera, grande successo per la presentazione del libro “Appuntamento al Belvedere” di Gabriella Ledda Spada

Grande partecipazione, venerdì 26 giugno, presso la Libreria AmicoLibro di Bordighera, per la presentazione del libro “Appuntamento al Belvedere” di Gabriella Ledda Spada.

L’evento è stato organizzato dalla scrittrice e giornalista insieme alla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS di Alberto Guglielmi Manzoni.

L’incontro ha visto protagonisti in dialogo l’autrice Gabriella Ledda Spada e Alberto Guglielmi Manzoni.

Il libro “Appuntamento al Belvedere” racconta la storia di Alberto, un giovane la cui passione per il mare e l’incertezza dovuta a un lavoro precario lo spingono a cercare lontano dal proprio paese di origine una strada capace di dare significato e felicità al suo futuro. Ma chi è davvero Alberto? Non lo sa nemmeno lui, almeno fino a quando un incontro inatteso, di quelli che capitano una sola volta nella vita, lo porterà a scoprire la propria identità più autentica e ad aprire gli occhi sulla bellezza che si trova molto più vicina di quanto avesse immaginato.

L’evento ha catturato l'attenzione del pubblico, che è intervenuto suscitando numerose domande e curiosità.