Sanremo, piazza Colombo verso la riapertura: conclusi i controlli, traffico di nuovo regolare tra domani e mercoledì

Piazza Colombo si prepara a riaprire al traffico veicolare. Dopo circa due mesi di lavori di riqualificazione del marciapiede nord, questa mattina si sono svolti gli ultimi controlli tecnici da parte degli uffici comunali e della Polizia locale, passaggio necessario prima della riapertura della viabilità.

Salvo imprevisti dell'ultima ora, la circolazione dovrebbe tornare regolare tra domani e mercoledì, ponendo così fine alle modifiche alla viabilità che hanno interessato uno dei principali snodi del centro cittadino durante l'esecuzione del cantiere.

L'intervento ha riguardato il tratto del marciapiede compreso tra via San Francesco e via Marsaglia. I lavori hanno previsto la completa sostituzione della pavimentazione con nuovi materiali, uniformando l'area al marciapiede di ponente, già riqualificato nei mesi scorsi, e creando continuità estetica con le vie limitrofe.

Durante il cantiere l'amministrazione comunale aveva scelto di mantenere operative le attività commerciali della piazza, disponendo lo spostamento temporaneo e parziale dei dehors così da consentire l'esecuzione delle opere in sicurezza senza interrompere il servizio all'aperto. Con la conclusione dei lavori gli uffici hanno già comunicato agli esercenti la possibilità di ripristinare le strutture all'interno delle concessioni originarie.

La riapertura al traffico rappresenta dunque l'ultimo passaggio di un intervento considerato strategico dall'amministrazione per il restyling di una delle aree più frequentate della città.

Il futuro della piazza, tuttavia, resta al centro delle riflessioni di Palazzo Bellevue. L'amministrazione ha infatti già annunciato l'intenzione di valutare, in una fase successiva, un progetto complessivo di riqualificazione che potrebbe comprendere anche la pedonalizzazione del tratto interessato dai lavori. Un'ipotesi che dovrà però essere conciliata con le esigenze di safety e security e con la necessità di garantire gli accessi ai garage privati presenti nella zona.