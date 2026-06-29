Passaggio di consegne al Lions Club Bordighera Capo Nero Host, il nuovo presidente è Alberto Cavallucci (Foto)

Passaggio di consegne 2026-2027 al Lions Club Bordighera Capo Nero Host. La sera del 23 giugno al ristorante Agua Bistrò, sul lungomare Argentina, si è, infatti, svolta la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne, detta “passaggio della campana”, tra il presidente uscente Silvano Croese e il nuovo presidente Alberto Cavallucci.

Croese ha ricordato le numerose e proficue attività di servizio svolte durante la sua presidenza e ha illustrato le qualità del suo successore: Alberto Cavallucci, già insegnante nel turismo, coordinatore all’Istituto d’Istruzione Superiore Ruffini-Aicardi e anche dottore commercialista. Cavallucci, nel nuovo ruolo di presidente, ha invitato tutti i soci alla collaborazione per la migliore riuscita del prossimo anno lionistico rendendosi sempre pronto ad accogliere le proposte dei soci e auspicando, inoltre, l’adesione di nuovi soci per rinforzare l’impegno del club nelle attività di servizio. Successivamente, ha presentato i soci che lo aiuteranno nell’impegnativo ruolo di presidente: Franco Riesterer come vicepresidente, Laura Turrini Dertenois nel ruolo di storica segretaria, Marco Zagni come tesoriere e Augusto Berro come cerimoniere e addetto alle comunicazioni.

Con lo scambio delle spille di “president” e “past-president” e con il colpo di martelletto sulla tradizionale campana, scandito da Cavallucci, si è chiusa la parte formale della riunione alla quale ha preso parte, come autorità lionistica, il presidente di zona Erika De Maria. La serata è poi proseguita con una piacevole cena conviviale a cui hanno partecipato, oltre che alla maggioranza dei soci, anche alcuni ospiti interessati al lionismo.