Ineja 2026, l'ottava giornata accende il weekend tra sport, gastronomia, musica dal vivo e tradizioni onegliesi

Entra nel vivo il fine settimana di Ineja 2026. L'ottava giornata della 46ª Festa di San Giovanni propone oggi, venerdì 26 giugno, un fitto programma di eventi che unisce sport, gastronomia, cultura, musica e tradizioni, confermando il successo di una manifestazione che ogni sera richiama migliaia di persone sul porto di Oneglia. Il pomeriggio si aprirà alle 17 con l'inaugurazione di MercantIneja, la mostra mercato con oltre trenta espositori provenienti da tutta Italia. Lungo Calata G.B. Cuneo sarà possibile trovare prodotti artigianali, specialità enogastronomiche, articoli per la casa, moda e benessere.

Dalle 18.30 entrerà in funzione anche l'area culturale della manifestazione con l'Info Point, l'Area Bimbi e il presidio sanitario della Croce Rossa. Nella Tenda della Cultura proseguirà la mostra storica "Scagno 1930", dedicata alla storia dell'industria olearia imperiese, mentre nella Tenda delle Esposizioni saranno visitabili la rassegna fotografica "Ineja. Uno sguardo d'autore" di Marco "Fish" Pesce, le opere di Alessio Ardissone, in arte Plop, e il plastico della Basilica di San Giovanni Battista realizzato da Gerardo Aucelli.

Grande protagonista della giornata sarà la Zucchetta di San Giovanni, la corsa podistica non competitiva organizzata dal Club Marathon Imperia. La partenza è prevista alle 18.30 da Calata G.B. Cuneo con due percorsi, uno da 8 chilometri e una Family Run di 5 chilometri, aperta a tutti. Le premiazioni si terranno alle 20.30. Dalle 19.30 tornerà protagonista anche Ineja Food, con le specialità della cucina ligure e onegliese. Tra i piatti più attesi figurano lo stoccafisso all'onegliese, il minestrone, i ravioli al ragù, le trofie al pesto e la tradizionale Pasta di San Giovanni. Piatto del giorno sarà il Branda, insieme a un ricco assortimento di secondi di mare e di terra, vini locali e birre artigianali. La serata sarà accompagnata dalla musica di Radio Ineja, dal ballo dello Studio Danze Imperia e, dalle 21, dall'orchestra Cristian e la Luna Nueva, con uno spettacolo danzante che proseguirà fino a tarda sera.

Il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi guarda già anche all'appuntamento di sabato 27 giugno, quando si svolgerà la Festa delle Marinerie Imperiesi con il secondo Raduno di pesca dalla barca organizzato dall'Imperia Fishing Club. "Il pescato sarà donato agli assistiti della Società di San Vincenzo de' Paoli", in un'iniziativa che coniuga sport, solidarietà e valorizzazione della tradizione marinara. Proseguono inoltre le iniziative del C.I.V. NuovOneglia con il Cocktail di San Giovanni nei locali aderenti e San Giovanni in Vetrina, il percorso che coinvolge le attività del centro storico con allestimenti dedicati alla festa.

La manifestazione continuerà fino al 29 giugno, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell'estate imperiese.