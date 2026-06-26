Due Parole in riva al mare festeggia 15 anni: autori, trekking letterario e silent book party tra Diano e San Lorenzo

Quindici anni di libri, incontri e storie raccontate con il mare sullo sfondo. Torna nell'estate 2026 il Festival "Due Parole in riva al mare", organizzato dall'Associazione culturale omonima e diretto dalla libraia Nadia Schiavini, con il patrocinio della Regione Liguria. L'edizione numero quindici segna anche il ritorno della formula itinerante, con appuntamenti ospitati in tre suggestive location della Riviera di Ponente: il Molo delle Tartarughe di Diano Marina, Piazza al Mare di San Lorenzo al Mare e la banchina dell'Hotel Riviera dei Fiori. Il filo conduttore resta lo stesso: incontri con gli autori sempre a pochi passi dal mare.

«Raggiungere il traguardo della quindicesima edizione significa aver costruito negli anni una manifestazione capace di crescere e consolidarsi, diventando un punto di riferimento per la promozione culturale del territorio», dichiara l'assessore regionale Marco Scajola. «"Due Parole in Riva al Mare" rappresenta un esempio virtuoso di come cultura e valorizzazione delle eccellenze locali possano intrecciarsi, offrendo occasioni di incontro e approfondimento di grande qualità».

Da fine luglio ad agosto, ogni mercoledì, il pubblico potrà incontrare quindici autori di fama nazionale, in un cartellone che spazia tra gialli, romance, saggistica e narrativa, con l'obiettivo di coinvolgere lettori di tutte le età. Tra le novità dell'edizione 2026 spicca il primo Silent Book Party in spiaggia, mentre una serata sarà dedicata a un trekking letterario al chiaro di luna, guidato da Barbara Campanini, tra paesaggio e narrazione. Grande attenzione sarà riservata anche ai giovani lettori. Tornano infatti gli incontri con La Banda dei Lettori, gruppo composto da ragazzi dagli 11 ai 15 anni, ai quali si aggiungerà quest'anno la partecipazione degli studenti del Liceo Classico Vieusseux di Imperia, coinvolti nella conduzione di alcune presentazioni e interviste agli ospiti. Ad arricchire le serate saranno inoltre le letture degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare e di Lucia Caponetto, attrice e lettrice genovese.

«L'idea che ogni anno ci spinge ad organizzare questa macchina è il grande desiderio di portare grandi autori ad incontrare i loro lettori. L'entusiasmo è il vero motore di tutto questo e la voglia di creare un momento speciale davanti al mare, magari illuminati dalla luce della luna. Pura magia, come nei libri», sottolinea la direttrice artistica Nadia Schiavini. Il festival conferma infine la collaborazione con numerosi enti, associazioni e sponsor del territorio, tra cui i Comuni di Diano Marina e San Lorenzo al Mare, Banca Passadore, Hotel Riviera dei Fiori, Libreria Mondadori Imperia, Associazione Endorfine, Fidapa Imperia e la piattaforma Raccòntàti, a testimonianza di una rete che continua a sostenere una delle manifestazioni culturali più apprezzate dell'estate nel Ponente ligure.

Festival “Due parole in riva al mare” – XV edizione

LUGLIO

1 luglio – ore 21.00

📍 Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Serenata Salentina

Con Catena Fiorello Galeano

Dialoga con Chiara Gily

Letture a cura di Lucia Caponetto

8 luglio – ore 21.00

📍 San Lorenzo al Mare – Piazza al mare

Le ottanta domande di Atena Ferraris

Con Alice Basso

Collaborazione speciale dei ragazzi del Liceo Classico Vieusseux di Imperia

Letture a cura degli attori del Teatro dell’Albero

15 luglio – ore 18.30

📍 Partenza: Biblioteca Civica di Diano Marina

Trekking letterario

Andrea Boscherini presenta

Il respiro dei boschi

In collaborazione con Barbara Campanini

16 luglio – ore 21.00

📍 San Lorenzo al Mare – Hotel Riviera dei Fiori

Francesca Giannone presenta

Gli anni in bianco e nero

Collaborazione dei ragazzi del Liceo Classico Vieusseux di Imperia

Letture a cura del Teatro dell’Albero

18 luglio – ore 17.00

📍 Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Paolo Ruffini presenta

Io sono perfetto

22 luglio – ore 21.00

📍 Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Safiria Leccese presenta

La ricchezza del bene

Dialoga con Francesca Bogliolo

23 luglio – ore 21.00

📍 San Lorenzo al Mare – Hotel Riviera dei Fiori (banchina)

Erica Cassano presenta

Duramadre

Letture a cura del Teatro dell’Albero

29 luglio – ore 21.00

📍 Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Ameya Gabriella Canovi presenta

Le stelle non sono mai sole

Dialoga con Francesca Bogliolo

AGOSTO

5 agosto – ore 21.00

📍 Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Spettacolo teatrale

“Ama, prega, xanax. Ho un certo mal di te”

di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò

7 agosto – ore 21.00

📍 Spiaggia U Nostromu

Silent Book Party in spiaggia

12 agosto – ore 21.00

📍 San Lorenzo al Mare – Hotel Riviera dei Fiori (banchina)

Matteo Bussola presenta

Il sole nelle pozzanghere

Dialoga con Nadia Schiavini

19 agosto – ore 21.00

📍 San Lorenzo al Mare – Piazza al mare

Barbara Cantini racconta

Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere

26 agosto – ore 21.00

📍 San Lorenzo al Mare – Piazza al mare

Laboratorio/incontro

Claudia Fachinetti e Selina Mao presentano

Operazione abissi e Un soffio nel blu

27 agosto – ore 21.00

📍 Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Veronica Ruggeri presenta

Ti prego, non dirmi bugie

Dialoga con Gaia Ammirati