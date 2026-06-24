Straordinari risultati ai campionati europei, Ventimiglia premia gli atleti del Gladiator MG Fight Team (Foto)

Ventimiglia premia i ragazzi del Gladiator MG Fight Team per gli straordinari risultati conseguiti ai campionati europei XFC Spartan Fight, svoltisi a Roma.

Ieri pomeriggio, il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore allo Sport Tiziana Faedda si sono recati nella palestra del Gladiator MG Fight Team per congratularsi personalmente con i giovani atleti che si sono distinti per tecnica, coraggio e sacrificio portando in alto il nome della città di Ventimiglia con risultati di grande prestigio: si sono classificati primi e hanno ottenuto il titolo europeo Cristian Marino di 9 anni nella categoria -26 kg nel K-1, il 13enne Giuseppe Sambito nella categoria -50 kg nella kickboxing e la 14enne Ginevra Grillo nella categoria -55 kg nella kickboxing. Si sono classificati secondi, invece, l'undicenne Deniel Marino nella categoria -35 kg nella kickboxing, il 13enne Giuseppe Sambito nella categoria -50 kg nel K-1, il 1 5enne Andrea Cusumano nella categoria -65 kg nel K-1 e il 13enne Alessandro Pecoraro nella categoria -55 kg nel K-1. Infine, si sono piazzati terzi Mattia Sciarrone di 9 anni nella categoria -29 kg nel K-1, l'undicenne Deniel Marino nella categoria -35 kg nel K-1, il 14enne Samuele Cianci nella categoria -50 kg nel K-1, la 14enne Ginevra Grillo nella categoria -55 kg nel K-1 e il 14enne Manuel Sciarrone nella categoria -45 kg nel K-1.

Una medaglia e un riconoscimento è stato consegnato dall’Amministrazione comunale che si è complimentata pure con i maestri Stefania Armando e Mirko Grillo per lo straordinario impegno e per il prezioso presidio sociale e sportivo che da anni portano avanti sul territorio. "Complimenti ai nostri giovani atleti, alle loro famiglie e a tutta la Gladiator MG Fight Team per questi straordinari traguardi" - dicono il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Tiziana Faedda.