 / Ultim'ora

Ultim'ora | 23 giugno 2026, 19:00

Mondiali, Norvegia passa ai sedicesimi e festeggia con la 'Viking Row'

Mondiali, Norvegia passa ai sedicesimi e festeggia con la 'Viking Row'

(Adnkronos) - Il triplice fischio ha solo segnato l'inizio della festa, il momento più atteso da giocatori e tifosi norvegesi ai Mondiali. Dopo il successo della Norvegia nella seconda partita del torneo per 3-2 contro il Senegal, valso la qualificazione ai sedicesimi, l'esultanza della nazionale di Solbakken ha fatto presto il giro del web.  

Alla fine della partita, i giocatori norvegesi si sono avvicinati alla parte di stadio occupata dai propri sostenitori e - davanti a una curva in delirio - è iniziata la tradizionale 'Viking Row'. Accovacciati uno accanto all'altro, i calciatori - a cominciare da un divertito Erling Haaland - hanno seguito il ritmo dei cori prima di rialzarsi all'unisono, in una celebrazione diventata ormai un simbolo in questa Coppa del Mondo. Tutti coordinati in maniera perfetta, i tifosi hanno trasformato la curva in una gigantesca nave vichinga pronta ad attraversare il mare, affiancati dai loro idoli.

 

 

Le immagini del rito, tra urla di gioia e applausi, hanno presto invaso i social e sono state condivise anche dai calciatori, come fatto da Haaland. Un finale perfetto per una serata da ricordare.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium