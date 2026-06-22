Vallecrosia al Mare, Psv Ng Team Più Sport sul podio a Sampeyre (Foto e video)

Mistretta, ieri, si è, infatti, piazzato 1° nella categoria Allievi con il tempo di 12'38"10 e 4° assoluto nella prova speciale 1 e nella prova speciale 3 mentre Laura è giunto 2° nella categoria Allievi, 20° assoluto nella prova speciale 1 e 10° assoluto in prova speciale 3.