Vallecrosia al Mare, Psv Ng Team Più Sport sul podio a Sampeyre (Foto e video)

Samuele Mistretta e Andrea Laura della Psv Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare sul podio a Sampeyre (CN) al campionato regionale di enduro.
Mistretta, ieri, si è, infatti, piazzato 1° nella categoria Allievi con il tempo di 12'38"10 e 4° assoluto nella prova speciale 1 e nella prova speciale 3 mentre Laura è giunto 2° nella categoria Allievi, 20° assoluto nella prova speciale 1 e 10° assoluto in prova speciale 3.
"Due le prove speciali per Mistretta che ben interpretate portano già Samuele ai primi posti dopo la fine della prima" - fa sapere la Psv Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare - "Sorpresa interessante per Andrea che conferma la sua progressione come atleta agonista del team che con il tempo di 13'27 28 è secondo. Andrea partito in sordina ha dimostrato il proprio potenziale e sta costruendo gara dopo gara l'esperienza giusta per affrontare impegni sempre più importanti".
"Allenarsi si, ma divertirsi pure, è questo l'ingrediente dei ragazzi della Psv Ng Team Più Sport di Vallecrosia al mare in un contesto che a volte un po' per impegni e un po' per le relazioni viene dimenticato" - sottolinea la Psv Ng Team Più Sport - "Ora un po' di stacco per poi preparare le ultime due uscite di stagione prima del campionato italiano a Santo Stefano d'Aveto".