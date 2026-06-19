Calcio. Scatta il Torneo internazionale Old Stars over 50 e 60 al Comunale di Sanremo

Torna la grande festa del calcio veterani a Sanremo. Da oggi, venerdì 19 giugno, a domenica 21 allo stadio di corso Mazzini si rinnova infatti l'ormai tradizionale e consolidato appuntamento con il Torneo internazionale Old Stars Sanremo, organizzato dall'omonima società cittadina, articolato nella competizione per over 50 (al Comunale, a 11 giocatori), giunta alla 19a edizione, e in quella per over 60 (nel sovrastante campo Grammatica, a 9 giocatori), alla settima edizione. Entrambe sono intitolate alla memoria del vicepresidente della società Gianfranco Lopo, scomparso prematuramente nel 2021.

Alla manifestazione partecipano complessivamente 16 squadre, provenienti da varie parti d'Italia e anche dalla Svizzera. Le partite scattano oggi alle 16, per proseguire domani dalle 8.45 alle 13,20. Le 10 squadre della competizione per over 50 sono suddivise nei gironi A, composto da Provincia Granda Cuneo, G.S. Milano, Rappresentativa Piemonte, Old Stars Sanremo e Trenno Master (Milano); e B, formato da Mondovì, Nazionale Old Glorie Italia (Roma), Robbio 1991 (Pavia), Anni 70 Olimpia (Genova) e Zurigo, guidato da Haris Skoro, ex giocatore del Torino e della nazionale dell'allora Jugoslavia. La competizione per over 60 vede in campo, in un girone unico, 6 squadre: Auto 3 Sanremo, Robbio, Rappresentativa Piemonte Vintage, Anni 60 Sheffield Fc (Genova), Nazionale Old Glorie Italia e Amici Ubi Torino.

Domenica si disputeranno le finali di ciascuna competizione: da quelle per il 9° e 10° posto (nel torneo over 50, dalle 9) e per il 5° e 6° posto (nel torneo over 60, dalle 10) alle finalissime per il primo e secondo posto. Gli Old Stars Sanremo si affidano al mister Massimo Tirone.

"E' con orgoglio e grande soddisfazione sottolinea Claudio Mui presidente Old Stars che anche quest'siamo riusciti ad organizzare il nostro torneo diventato un appuntamento fisso di riferimento per calcio amatoriale richiamando squadre da varie parti d non solo nel segno del sano agonismo del rispetto nonchè sanremese. i partecipanti a cui faccio migliori auguri una felice competizione modo apprezzare la nostra città", dichiarano dall'organizzazione.