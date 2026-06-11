Karate, nuovo prestigioso incarico regionale per Luca Valente: sarà esaminatore CSEN per il Wado Ryu

Nuovo e prestigioso riconoscimento per Luca Valente, tecnico di riferimento nel panorama del karate locale e insegnante della scuola MDKV di Ventimiglia. Il direttivo regionale dello CSEN Karate, nella persona di Vincenzo Ausonia, tecnico della Ogawa Karate, gli ha affidato un importante incarico in vista dei prossimi esami regionali che si svolgeranno a Genova nel prossimo autunno.

Valente sarà infatti chiamato a predisporre il programma d'esame per lo stile Wado Ryu e a ricoprire il ruolo di esaminatore durante la sessione regionale, confermando così la stima e la fiducia maturate nel corso di una lunga carriera dedicata all'insegnamento e alla crescita del movimento. Lo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), tra i principali enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, organizza attività formative e agonistiche in numerose discipline, tra cui il karate, e affida questo delicato compito a figure di comprovata esperienza tecnica.

Praticante da oltre trent'anni, allievo del Maestro Claudiano Celestino ed ex responsabile provinciale del Karate Tradizionale, Luca Valente si è distinto negli anni per il costante impegno nella formazione tecnica degli atleti e nella diffusione dei valori di questa disciplina. Nello specifico, il tecnico ventimigliese sarà responsabile della preparazione dei programmi relativi agli esami per il conseguimento del 1°, 2° e 3° Dan dello stile Wado Ryu, oltre a far parte della commissione esaminatrice regionale chiamata a valutare i candidati.

Un incarico che rappresenta un ulteriore attestato di prestigio e competenza, premiando il percorso sportivo e umano di Valente e confermando il ruolo di rilievo che il territorio del Ponente ligure continua a esprimere nel mondo del karate. Per tutti gli interessati, il programma ufficiale degli esami è consultabile sul portale CSEN.