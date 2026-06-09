Sanremo, una panchina per anziani e passanti finisce al centro delle polemiche (Foto)

Il far west dell'occupazione pubblica si arricchisce di un nuovo capitolo, che questa volta vede protagonista una panchina artigianale: davanti a un'attività in via Pietro Agosti è infatti comparsa nei giorni scorsi una panca amovibile che veniva utilizzata da supporto soprattutto da persone anziane che però, occupando parte del marciapiede pubblico, ha visto l'intervento della polizia locale in seguito a segnalazione arrivata da un cittadino. Le forze dell'ordine hanno quindi rilevato la situazione intimando al proprietario la rimozione della stessa.

"Mi sembra veramente una situazione paradossale - il suo commento - si parla di una panchina di ridotte dimensioni realizzata da una nostra vecchia conoscenza che purtroppo è recentemente venuta a mancare e che è arrivata a noi. Abbiamo deciso quindi di lasciarla qui così da permettere alle persone che percorrono la via, specie nei giorni di mercato, di potercisi appoggiare, dato che in questa zona mancano punti di seduta. Tra l'altro essendo così piccola non dà alcun fastidio alla circolazione delle persone durante il giorno: passavano tranquillamente anche le carrozzine e le sedie a rotelle. E la sera la mettevamo dentro. Capiamo che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro, ma dispiace che sia stata fatta la segnalazione. Ne abbiamo anche parlato tra chi è nella zona tramite nostra chat e se pensiamo che ci sono attività tra via Pietro Agosti e via Martiri che occupano spazio esterno non capiamo perché segnalare proprio questa cosa".

La questione che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine è stata quella dell'occupazione del suolo pubblico senza autorizzazione, a quanto riferisce il comandante della polizia locale Fulvio Asconio: "Essendo il marciapiede non particolarmente largo ci è arrivata questa segnalazione da un cittadino che lamentava appunto il posizionamento. In questi casi, oltre a dover avere un'autorizzazione comunale, è obbligatorio per legge garantire almeno uno spazio di due metri per la circolazione. Ovviamente il titolare dell'attività può fare richiesta al Comune per occupare il suolo, e poi saranno gli uffici a emettere autorizzazione o meno, ma noi non possiamo lasciare che rimanga lì così, specie in seguito a segnalazione. Anche purtroppo noi dobbiamo intervenire, il tutto sarà sicuramente stato fatto con buone intenzioni e di questo teniamo conto, senza intervenire fin da subito con sanzioni ma cercando il dialogo all'inizio".

La panchina verrà quindi rimossa nei prossimi giorni: lo stesso commerciante ha infatti confermato che provvederà a eseguire il tutto, anche se qualche lamentela da parte dei passanti che non troveranno la panchina, a quanto viene detto, potrebbe arrivare.