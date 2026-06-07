Ventimiglia sconfitto ai rigori nella finale play-off: il Casarza Ligure vola in Promozione, resta la speranza ripescaggio

Si ferma soltanto ai calci di rigore il sogno Promozione del Ventimiglia, sconfitto dal Casarza Ligure nella finale play-off al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni. Dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari e confermato anche dopo i supplementari, sono stati i genovesi a festeggiare il salto di categoria grazie a una maggiore freddezza dal dischetto. La gara si era subito accesa al 7', quando Zolla aveva portato avanti il Casarza Ligure sfruttando una respinta di Dodaro. La risposta dei granata era arrivata pochi minuti più tardi con Lodovici, autore di una splendida conclusione dal limite che, dopo aver colpito il palo, si era infilata in rete per l'1-1.

Il Ventimiglia aveva poi preso in mano il pallino del gioco, mantenendo una buona supremazia territoriale senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. Nella ripresa i frontalieri erano riusciti a completare la rimonta ancora con Lodovici, in rete dopo appena due minuti, facendo sognare i tifosi granata. La risposta del Casarza, però, era stata immediata e decisiva. L'ingresso di Righetti aveva cambiato l'inerzia della partita e proprio il nuovo entrato, al 9', aveva firmato il pareggio con una conclusione imparabile per Dodaro. Nel finale le due squadre avevano continuato a cercare la vittoria, con il Ventimiglia vicino al nuovo vantaggio e il Casarza che si era visto annullare una rete per fuorigioco.

Nemmeno i tempi supplementari sono riusciti a spezzare l'equilibrio e così il verdetto è stato affidato ai calci di rigore. Dagli undici metri il Casarza Ligure ha avuto la meglio realizzando tre tentativi su cinque contro i due del Ventimiglia. Per i genovesi sono andati a segno Sanguineti, Righetti e Said, mentre per i frontalieri hanno trasformato Addiego e Gambacorta.

Nonostante la delusione per la sconfitta, il Ventimiglia può guardare al futuro con fiducia. La formazione granata ha disputato una stagione di altissimo livello e adesso resta concreta la possibilità di un ripescaggio in Promozione, scenario che potrebbe premiare il percorso compiuto durante l'intera annata sportiva. Per l'ufficialità sarà necessario attendere le decisioni federali, ma quanto mostrato sul campo rende il Ventimiglia una delle candidate più accreditate per il salto di categoria. Una finale persa con onore, dunque, che potrebbe rappresentare soltanto un rinvio dell'appuntamento con la Promozione.