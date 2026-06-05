Smantellata rete di spaccio droga in Calabria, sei arresti

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - I Carabinieri di Gioia Tauro, con il supporto dei comandi di Rende e Taurianova e dello Squadrone Cacciatori "Calabria", hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone (quattro italiani e due stranieri) residenti a Rosarno, Taurianova e Rose. L'operazione, denominata "Smile", ha disarticolato una rete criminale dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Il provvedimento del Gip di Palmi, su richiesta della locale Procura diretta da Emanuele Crescenti, ha disposto il carcere per i due promotori (padre e figlio) e i domiciliari per gli altri quattro componenti. Cinque persone sono state denunciate a piede libero.L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Santo Melidona, ha documentato una filiera della droga capace di soddisfare una vasta clientela tra Rosarno e i comuni limitrofi. Lo stupefacente veniva nascosto in casa e ordinato al telefono con termini criptici come "sigarette", "caffè" o "vino". I pagamenti avvenivano in contanti, tramite bonifici o ricariche Postepay.Gli inquirenti hanno contestato 225 capi d'imputazione e documentato oltre 260 episodi di spaccio. Oltre al traffico di droga, è emersa la ferocia della banda nel recupero crediti, culminata in un'estorsione in cui un debitore è stato costretto a cedere il proprio smartphone. Agli atti dell'inchiesta figurano pesanti minacce di morte e aggressioni verbali. - Foto: ufficio stampa Carabinieri - (ITALPRESS).
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