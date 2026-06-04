Ritmica Riviera dei Fiori, finali nazionali e torneo di Loano: pioggia di medaglie e grandi risultati

Si avvia alla conclusione con un bilancio decisamente positivo la stagione della sezione ritmica dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, protagonista nelle ultime settimane di due importanti appuntamenti: le Finali Nazionali di Ritmica Europa a Riccione e il Torneo Internazionale Riviera delle Palme di Loano. Dal 21 al 24 maggio numerose ginnaste della società si sono qualificate per le finali nazionali di Riccione, manifestazione che comprende gare individuali, di coppia e di squadra suddivise per livelli tecnici e fasce d’età.

Nel livello JOI, il miglior risultato è stato ottenuto da Camilla Cane, settima classificata, seguita dalle compagne Emma Lulja, Carlotta Sica, Giorgia Morano e Sofia Romeo. Nella categoria Easy è arrivato uno splendido bronzo per Isabella Ciani, mentre Yasmine Menacer ha chiuso al settimo posto. In gara anche Sofia Berenato, Benedetta Navone e Alessia Boeri. Ottimi risultati anche nelle categorie Silver Allieve. Letizia Fonte ha conquistato il bronzo al cerchio, mentre Beatrice Solonari ha sfiorato il podio classificandosi quarta alle clavette. Buone prestazioni anche per Giorgia Condurso, Gioia Janko, settima alla fune, Camilla Bianchi, ottava al cerchio, e Anna Lo Re, undicesima alla palla. Tra le Junior, Aurora Bonino ha ottenuto il settimo posto alla fune e Beatrice Di Bernardo l’ottavo al cerchio.

Nell’individuale Gold, Camilla Rodi ha chiuso al quarto posto nella classifica assoluta. Grande soddisfazione anche per la squadra composta da Condurso, Fonte, Janko, Bianchi e Lo Re, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nazionale. Tra le Junior, brillano gli argenti di Marie Panizzi e Laura Garibaldi, mentre Alessia Cirone ha sfiorato il podio con il quarto posto e Alice Iaria si è ben comportata nella stessa categoria. Le stesse ginnaste hanno inoltre ottenuto il settimo posto nella gara a squadre. Ancora medaglie nelle competizioni di squadra: argento per il team Easy composto da Navone, Carbone, Menacer e Berenato, quinto posto per le Silver Open con Di Bernardo, Bonino, Rodi e Solonari, mentre ha partecipato con buoni riscontri anche la squadra Joy Open formata da Lulja, Romeo e Sica. Nelle gare a coppie, Ciani e Boeri hanno chiuso al quarto posto, mentre Cane e Morano si sono classificate a metà graduatoria.

Il 30 e 31 maggio la società è stata impegnata anche al Torneo Riviera delle Palme di Loano, manifestazione che richiama ogni anno atlete provenienti da diverse regioni italiane. Protagonista in questa occasione il numeroso gruppo delle allieve, molte delle quali alla prima esperienza agonistica. Nel livello LA Allieve 1-2, riservato alle più giovani, è arrivata la medaglia d’oro per Sofia Trifan, mentre nelle Allieve 3-4 Cloe Rebagliati ha conquistato il bronzo nella classifica assoluta. Da segnalare anche il bronzo al cerchio di Clizia Rebagliati e le positive prove di Aurora De Lisi, Matilde Gatti e Aurora Sanna. Nel livello LB, ottavo posto per Ginevra Raguseo e ottime prestazioni per le compagne: Bianca De Nicola argento alle clavette, Andrea Stella bronzo alle clavette, Aurora Casto argento alla palla, Sofia Rolando argento alle clavette, Aurora D’Attanasio bronzo alla fune e Giulia Grosso terza alle clavette. In gara anche Tessa Tirotta e Lavinia Crespi.

Nel livello LE, il più elevato dal punto di vista tecnico, Alice Iaria ha ottenuto il sesto posto alla palla e Laura Garibaldi il settimo al cerchio nella categoria Senior. “Questa prima parte di stagione è stata intensa e gratificante”, sottolineano dalla società. Un percorso ricco di gare, tornei ed esperienze formative che ha visto impegnato lo staff tecnico composto da Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Ilaria Cavicchia, Vittoria Arieta, Alicya Panizzi, Andrea Vittoria Rosso e Arianna Twiss, coordinato dal direttore sportivo Alice Frascarelli.

Dopo un breve periodo di riposo, durante l’estate saranno proposti allenamenti collegiali con l’inserimento di nuove ginnaste, in vista della preparazione della prossima stagione agonistica. Tra le novità del 2025 anche un centro estivo dedicato alla ginnastica, aperto a tutti, con attività sportive, mare, compiti, giochi e momenti ricreativi. Parallelamente, la Polisportiva dei Fiori 2.3 organizzerà l’ottava edizione dell’Educamp Coni, in programma dal 22 giugno al 14 agosto. Il camp si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17, nelle sedi di Sanremo e Taggia, offrendo un’esperienza multisport rivolta ai giovani dai 6 ai 12 anni, con una proposta dedicata anche ai bambini della scuola dell’infanzia per quanto riguarda la sede di Taggia.