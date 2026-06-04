Leoncini biancazzurri in evidenza al “Pino Valle”: terzo posto per l’Under 12 e festa finale per tutto il vivaio

Fine settimana da protagonisti per i leoncini biancazzurri alla 12ª edizione del torneo “Pino Valle”, organizzato dall’Imperia Rugby e dedicato alle categorie del settore giovanile. Alla manifestazione hanno partecipato squadre provenienti dalla Liguria, da Parma e da Roma, dando vita a due giornate all’insegna dello sport, della condivisione e del fair play. Sabato è toccato agli Under 12, mentre domenica sono scesi in campo gli Under 6, Under 8 e Under 10, impegnati in una vera e propria festa del rugby che ha coinvolto atleti, tecnici e famiglie.

Per l’Under 6 il bilancio è più che positivo. “Imperia ormai è per noi quasi una seconda casa sportiva – commenta il tecnico Angelo Del Mastro – fa sempre piacere condividere momenti di sport e di aggregazione, e i nostri piccoli atleti si sono divertiti”. Soddisfazione anche nelle parole dell’allenatore dell’Under 8, Flavio Di Malta: “Una grande festa, con i leoncini al completo a mettere in pratica quanto appreso durante l’anno. È stato un bel modo di chiudere la stagione tra sorrisi e in amicizia”. Uno sguardo già rivolto al futuro arriva invece da Stefano Formaggio, tecnico dell’Under 10: “Ci salutiamo con l’idea di riprendere, nella prossima stagione, da dove abbiamo terminato, lavorando sulla costruzione del gruppo e sulla consapevolezza che le emozioni possono essere nostre alleate”.

A impreziosire il weekend è stato soprattutto il percorso dell’Under 12, capace di conquistare un importante terzo posto finale. Un risultato che certifica la crescita della squadra nel corso della stagione. “Concludiamo la stagione nel migliore dei modi conquistando il terzo posto – conclude il coach Manuel Calabrò – un risultato che descrive al meglio il percorso dei ragazzi. In una stagione con alti e bassi, la grinta non è mai mancata. Siamo molto orgogliosi della crescita della squadra”.

Un finale di stagione dunque ricco di soddisfazioni per il vivaio biancazzurro, che saluta il campo con entusiasmo e con la consapevolezza di aver costruito solide basi in vista della prossima annata sportiva.