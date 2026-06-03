Sanremo Padel Experience, grande successo per la tappa di Grosseto (Foto)

Si è conclusa con numeri importanti e una significativa partecipazione internazionale la seconda tappa del circuito Sanremo Padel Experience, andata in scena a Grosseto e capace di confermare la crescita costante del progetto sportivo promosso da E20Sanremo.

L’evento ha registrato la partecipazione di 108 coppie confermate, per un totale di circa 216 atleti provenienti da diverse nazioni. Un risultato particolarmente rilevante che testimonia il forte interesse verso un format che unisce sport, promozione territoriale e valorizzazione del padel giovanile e amatoriale internazionale.

Di grande prestigio anche il dato relativo all’affluenza complessiva: tra atleti, famiglie, accompagnatori e pubblico, nel corso del weekend si è stimata la presenza di circa 500 persone. La tappa di Grosseto ha inoltre segnato un importante primato nazionale ospitando il primo torneo FIP Beyond mai organizzato in Italia, elemento che conferma il valore innovativo e la crescente rilevanza del circuito anche a livello federale internazionale.

Nel corso della manifestazione sono state disputate tutte le categorie giovanili del circuito FIP Promises, dalla Under 12 alla Under 18, sia maschili che femminili, offrendo spazio ai migliori giovani talenti emergenti del panorama internazionale.

Per il FIP Beyond si sono invece svolte le competizioni dedicate alle categorie Over 40 e Over 50, contribuendo a rendere l’evento ancora più inclusivo e trasversale.

Importante anche la dimensione internazionale della manifestazione, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Gran Bretagna, Argentina, Brasile e Spagna, confermando la capacità del Sanremo Padel Experience di attrarre giocatori e pubblico da diversi Paesi.

Un ulteriore elemento di valore è rappresentato dalla copertura mediatica internazionale garantita dalla Federazione Internazionale Padel. Le finali della manifestazione sono state trasmesse in diretta sui canali ufficiali FIP, raggiungendo migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo. Durante le trasmissioni sono stati inoltre mandati in onda gli spot promozionali dedicati a Sanremo e alla Riviera dei Fiori, offrendo una prestigiosa vetrina internazionale al territorio e contribuendo a rafforzarne l'immagine come destinazione turistica, sportiva e outdoor.

"La crescita del circuito dimostra come il padel possa diventare non solo un evento sportivo di alto livello, ma anche un efficace strumento di promozione territoriale. Attraverso eventi di questo tipo riusciamo a portare il nome di Sanremo e della Riviera dei Fiori davanti a migliaia di appassionati in Italia e all'estero, creando ricadute positive in termini di immagine e attrattività turistica".