Campioni di sport e di vita: Imperia brilla ai Giochi della Gioventù a Roma, pioggia di medaglie per gli studenti del Ponente

La spedizione imperiese ai Nuovi Giochi della Gioventù 2026, svoltisi a Roma dal 26 al 29 maggio, ha ottenuto risultati straordinari, conquistando un oro da record italiano, due argenti nel nuoto e numerosi piazzamenti di prestigio tra i migliori giovani talenti del Paese. Alessia Ventura da record: la studentessa dell’Istituto Comprensivo Biancheri di Ventimiglia è stata la protagonista assoluta della manifestazione, vincendo la medaglia d’oro negli 80 metri ostacoli con il tempo di 11”77, nuovo record italiano di categoria.

Nuoto d’argento al Foro Italico. Marta Franco, Irene Rossi, Chiara Rossi e Siria Tassone hanno conquistato l’argento nella staffetta 4x50 stile libero, mentre Marta Franco ha aggiunto un secondo argento individuale nei 50 metri farfalla. Podi sfiorati e ottimi risultati. Denis Bellante, classe 2014 dell’Istituto Pastonchi, ha chiuso al quarto posto nel salto in lungo con la misura di 4,18 metri, sfiorando il podio.

Prestazioni di rilievo anche per le nuotatrici Roberta Ascheri e Matilde Cargnino e per gli atleti Martina Buccheri, Anna Voena e Marco Severoni nelle rispettive discipline. Calcio a 5 misto tra le eccellenze nazionali. L’Istituto Comprensivo Sauro di Imperia ha disputato un torneo di altissimo livello, chiudendo con cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La qualificazione al girone finale è sfumata soltanto per differenza reti, dopo un percorso brillante interrotto unicamente dalla rappresentativa siciliana, poi laureatasi campione d’Italia. Un’esperienza che va oltre le medaglie.

Per quattro giorni gli studenti hanno gareggiato nei principali impianti sportivi della capitale, dallo Stadio Olimpico alle piscine del Foro Italico. Al di là dei risultati, la partecipazione ai Giochi ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale, fatta di impegno, sacrificio, spirito di squadra e condivisione, confermando come lo sport sia una preziosa palestra di vita oltre che di competizione.