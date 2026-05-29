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Sport | 29 maggio 2026, 16:11

Alessia Ventura campionessa italiana negli 80 metri ostacoli ai Nuovi Giochi della Gioventù

L’alunna dell’I.C.1 Ventimiglia conquista il primo posto con il tempo di 11.77 gareggiando con atlete di categoria superiore

Nuovi Giochi della Gioventù

Nuovi Giochi della Gioventù

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo 1 di Ventimiglia grazie allo straordinario risultato ottenuto da Alessia Ventura, alunna della classe seconda media.

In occasione dei Nuovi Giochi della Gioventù, Alessia ha conquistato il primo posto negli 80 metri ostacoli, laureandosi campionessa italiana con l’eccellente tempo di 11.77.

Un risultato di particolare rilievo se si considera che la giovane atleta, appartenente alla classe d’età 2013, ha gareggiato con concorrenti della categoria 2012, distinguendosi per talento, determinazione e maturità sportiva.

Il prestigioso traguardo rappresenta motivo di orgoglio per la sua famiglia, per gli allenatori e per l’intera comunità scolastica dell’I.C.1 Ventimiglia, che accompagna quotidianamente gli studenti nel loro percorso di crescita personale e sportiva.

Alessia Ventura

Alessia Ventura

Redazione

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