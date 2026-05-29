Alessia Ventura campionessa italiana negli 80 metri ostacoli ai Nuovi Giochi della Gioventù

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo 1 di Ventimiglia grazie allo straordinario risultato ottenuto da Alessia Ventura, alunna della classe seconda media.
In occasione dei Nuovi Giochi della Gioventù, Alessia ha conquistato il primo posto negli 80 metri ostacoli, laureandosi campionessa italiana con l’eccellente tempo di 11.77.
Un risultato di particolare rilievo se si considera che la giovane atleta, appartenente alla classe d’età 2013, ha gareggiato con concorrenti della categoria 2012, distinguendosi per talento, determinazione e maturità sportiva.
Il prestigioso traguardo rappresenta motivo di orgoglio per la sua famiglia, per gli allenatori e per l’intera comunità scolastica dell’I.C.1 Ventimiglia, che accompagna quotidianamente gli studenti nel loro percorso di crescita personale e sportiva.