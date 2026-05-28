Sfida all’ultimo punto sotto i tigli: a Costa d’Oneglia la petanque accende la rivalità tra donne e uomini

Il suono secco e inconfondibile delle bocce d’acciaio che si sfiorano ha riecheggiato per tutta la serata nel suggestivo Giardino dei Tigli di Costa d’Oneglia, trasformato per l’occasione in una vera arena della petanque. Sotto le fronde ombrose degli alberi secolari, al riparo dalla calura estiva, si è svolto un torneo capace di unire agonismo, divertimento e convivialità.

Protagonista assoluta della giornata è stata la sfida più antica e goliardica di sempre: Femmine contro Maschi, un confronto acceso ma vissuto nello spirito dell’amicizia e della sana competizione. Le squadre si sono affrontate con la formula delle “poules alla francese”, regalando partite combattute e colpi di grande precisione che hanno appassionato pubblico e partecipanti. Tra applausi, sorrisi e immancabili battute, il torneo ha saputo coinvolgere residenti e appassionati, confermando ancora una volta come la petanque sia molto più di uno sport: un’occasione di incontro e socialità capace di animare le sere d’estate nei borghi liguri.

“È stata una serata speciale, dove il divertimento ha contato quanto il risultato finale”, hanno commentato alcuni partecipanti al termine delle gare, mentre nel Giardino dei Tigli continuavano risate e racconti attorno ai campi illuminati. L’evento si è concluso tra strette di mano e fotografie di rito, con la promessa di una nuova sfida pronta a riaccendere la rivalità tra donne e uomini nelle prossime settimane.