Sanremo Rugby, weekend tra Liguria, Lombardia e Piemonte: in campo Under 14, Under 16 e squadre femminili

Fine settimana intenso tra Liguria, Lombardia e Piemonte per le formazioni del Sanremo Rugby, impegnate negli ultimi appuntamenti stagionali tra tornei e raggruppamenti giovanili. Sabato l’Under 14, insieme a Reds e Savona, ha ospitato al campo di Pian di Poma il raggruppamento contro Urpa. Nella stessa giornata l’Under 16 ha preso parte al torneo di rugby seven al campo “Androne” di Lecco, confrontandosi con Province dell’Ovest, Vespe Cogoleto e Cus Genova. Domenica, invece, spazio al rugby femminile con le formazioni Under 16 e Under 18 protagoniste del torneo Tre Nazioni andato in scena allo stadio del rugby di Biella.

“Ultima stagionale per i ragazzi, si sono battuti con onore sul campo di casa - commenta Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - insieme a Reds e Savona hanno vissuto anche momenti complessi in questa stagione, sfide che però ci hanno portati a essere coesi affrontando l’ultima partita con testa e cuore, nonostante gli infortuni, contro una squadra forte. Hanno dato davvero tutto”. Soddisfazione anche per l’esperienza vissuta dall’Under 16 nel rugby seven. “I nostri ragazzi non si erano mai cimentati nella disciplina olimpica del seven, molto tecnica e veloce - aggiunge Alessandro Viaggi, allenatore dell’Under 16 - dopo solo sei allenamenti specifici, con nuove regole e schemi mai provati, non hanno avuto timori contro avversari più collaudati. Siamo molto soddisfatti per la crescita della squadra”.

Bilancio positivo anche per il settore femminile. “Una bella giornata di confronto e miglioramento per le ragazze - conclude Stefano Formaggio, coach dell’Under 16 femminile - c’è ancora tanto da fare, ma continuando con il divertimento, il lavoro, l’impegno e la costanza ridurremo sempre di più il gap con le altre formazioni”.