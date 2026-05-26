Tennis: al Roland Garros impresa di Matteo Arnaldi: il sanremese rimonta Griekspoor e vola al secondo turno

Altra grande pagina firmata da Matteo Arnaldi al Roland Garros. Il tennista sanremese conquista infatti il secondo turno dello Slam parigino per la quarta volta consecutiva, superando in rimonta il forte olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29, con il punteggio di 6-7(7-9) 6-3 7-6(8-6) 6-4. Una sfida intensa e spettacolare, durata più di quattro ore e giocata interamente sotto il caldo soffocante di Parigi. Dopo aver ceduto un primo set combattutissimo, Arnaldi ha saputo reagire con lucidità e personalità, alzando progressivamente il livello del proprio tennis e mettendo in mostra colpi di grande qualità, oltre a una straordinaria tenuta mentale.

Determinante il terzo set, vero spartiacque del match. Griekspoor aveva infatti la possibilità di portarsi avanti due set a uno nel tie-break, ma il sanremese ha annullato quattro set point consecutivi, ribaltando l’inerzia dell’incontro con coraggio e precisione nei momenti chiave. Da lì in avanti Arnaldi ha preso fiducia, continuando a spingere con intensità da fondo campo e difendendosi con recuperi spettacolari che hanno infiammato il pubblico francese. Emblematico il magnifico passante di rovescio con cui ha chiuso la partita al secondo match point. I numeri confermano la qualità della prestazione dell’azzurro: 54 vincenti e appena 33 errori non forzati, oltre alla capacità di annullare tutte le cinque palle break concesse all’avversario senza mai perdere il servizio.

Per il ligure ora si apre un secondo turno di altissimo livello contro Stefanos Tsitsipas, in quello che si preannuncia uno dei match più interessanti della parte alta del tabellone.