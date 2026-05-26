Roma, exploit dei giovani della Gladiator M.G. Fight Team agli Europei XFC Spartan Fight: tre titoli continentali per la squadra ventimigliese

Questo weekend si sono svolti a Roma i campionati Europei XFC Spartan Fight di sport da combattimento. Erano presenti 23 nazioni e più di 600 atleti.

A rappresentare l'Italia c'era anche la società ventimigliese Gladiator M.G. FIGHT TEAM dei maestri Mirko Grillo e Stefania Armando con 9 giovanissimi atleti compresi tra i 9 e i 15 anni, alla loro prima esperienza internazionale.

Iscritti nelle discipline di kickboxing e k-1, hanno affrontato atleti stranieri di altissimo livello con un regolamento internazionale che prevedeva ogni tipo di tecnica della kickboxing portata col massimo contatto ed hanno combattuto dentro una gabbia.



Questi i risultati ottenuti:

1° CLASSIFICATI E TITOLO EUROPEO

- Cristian Marino, 9 anni cat. -26 kg K-1

- Giuseppe Sambito, 13 anni cat. -50 kg Kickboxing

- Grillo Ginevra, 14 anni cat. -55 kg kickboxing



2° CLASSIFICATI

- Marino Deniel, 11 anni cat. -35 kg kickboxing

- Giuseppe Sambito, 13 anni cat. -50 kg K-1

- Andrea Cusumano, 15 anni cat. -65 kg K-1

- Alessandro Pecoraro, 13 anni cat. -55 kg K-1



3° CLASSIFICATI

- Mattia Sciarrone, 9 anni cat. -29 kg K-1

- Marino Deniel, 11 anni cat. -35 kg K-1

- Samuele Cianci, 14 anni cat. -50 kg K-1

- Ginevra Grillo, 14 anni cat. -55 kg K-1

- Manuel Sciarrone, 14 anni cat. -45 kg K-1



"Siamo estremamente fieri di tutti i nostri giovani gladiatori" ci dicono i maestri Mirko e Stefania "sono stati tutti straordinari.

Abbiamo vissuto mesi di preparazione intensa, hanno sofferto, senza mai lasciare nulla, hanno fatto tutto ciò che abbiamo chiesto loro, senza mai mollare o farsi domande. Non sapevano neanche la gara che dovevano andare a fare, perché lo abbiamo nascosto loro fino all'ultimo. È stata la loro prima esperienza internazionale, in una gara dove il regolamento permetteva ogni tipo di tecniche della kickboxing portati al massimo del contatto. Hanno affrontato atleti stranieri di altissimo livello e grande esperienza, abituati a questo tipo di competizioni, provenienti da scuole durissime di paesi quali Russia, Romania, Lettonia, Ucraina, Grecia, Moldavia, ecc

Hanno combattuto dentro la gabbia in condizioni a loro sconosciute e inusuali.

Sono stati eccezionali, hanno dimostrato tecnica, grinta e caparbietà, indipendentemente dai risultati.

Siamo orgogliosissimi di tutti loro. Li ringraziamo per tutte le emozioni che ci hanno regalato e ringraziamo tutti i genitori per la fiducia che ripongono sempre in noi, per i sacrifici che fanno e l'appoggio che ci danno. Un particolare ringraziamento anche ai nostri assistant coach Chicco e Lorenzo".

Marino Deniel — 11 anni, categoria -35 kg K-1