Ping Pong per Tutti: open day gratuito del GSTT Bordighera al Mercato Coperto di Piazza Garibaldi

Il Gruppo Sportivo Tennistavolo Bordighera 1948 si avvia verso la conclusione della stagione agonistica e sociale, guardando già ai progetti futuri con particolare attenzione al settore giovanile, che sarà sempre più centrale nei programmi del presidente Stefano Raimondo e dello staff del GSTT.

Per questo motivo il GSTT ha organizzato “Ping Pong per Tutti”, un open day che permetterà a bambini e ragazzi di provare gratuitamente il tennis tavolo per un intero mese presso la sede del GSTT, situata al Mercato Coperto di Piazza Garibaldi a Bordighera. Per partecipare è richiesta esclusivamente la prenotazione telefonica al numero 3490094219.

“Quella che si sta per concludere è stata una stagione da incorniciare, con successi in campionati a squadre e tornei individuali, ma soprattutto con una grande crescita del settore giovanile – spiega Stefano Raimondo, presidente del GSTT – abbiamo grandi progetti per il prossimo futuro, sia per l’estate che per la stagione 2026/2027, in cui il settore giovanile vedrà una grande crescita qualitativa, per un programma in corso di definizione. Per ora vogliamo far conoscere il nostro magnifico sport, molto indicato per la crescita atletica e mentale dei giovani, a un gran numero di bambini, ragazzi e amatori, che aspettiamo in palestra al Mercato Coperto.”