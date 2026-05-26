Ospedaletti brilla nello sport nazionale: successi per Happiness Asd a Roma e per Kick Boxing K1 ai Campionati di Cornaredo

Nello scorso fine settimana due società sportive di Ospedaletti si sono messe in evidenza a livello nazionale, ottenendo importanti risultati nelle rispettive discipline tra Roma e Cornaredo.

Presso il Teatro Brancaccio di Roma si sono svolte il 23 e 24 maggio le finali nazionali di ENDAS Danza, uno degli appuntamenti più rappresentativi del settore a livello italiano. Migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla manifestazione, caratterizzata da esibizioni di alto livello tecnico tra coreografie, discipline e stili differenti.

Tra i protagonisti dell’evento si sono distinte le atlete della Happiness Asd di Ospedaletti, che hanno conquistato risultati di prestigio confermando il lavoro svolto nel corso degli anni dallo staff della scuola di danza.

Nel dettaglio, Emma Pattacini e Karolina Panova hanno ottenuto il 1° posto nel “Passo a due contemporaneo Kids” con coreografia di Andrea Cristina Carbone. Primo posto anche per il “Gruppo Modern Kids – La società della gioventù”, con coreografia di Verdiana Bergamo, e per il “Gruppo composizione coreografica” con “Balacobaco”, coreografia di Andrea Cristina Carbone.

Secondo posto invece per Sofia Vicari e Bianca Vergani nel “Passo a due Modern Kids” con “Una storia in due”, coreografia di Ilaria Franceschini, mentre Siria Brusco ha conquistato il 3° posto nel “Contemporaneo Juniores” con “Hesitation”, coreografia di Luciano Di Natale.

Sempre nel fine settimana, domenica 24 maggio, il Centro Sportivo “Sandro Pertini” di Cornaredo, in provincia di Milano, ha ospitato i Campionati unificati Wbfc/Wkafl, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia.

Anche in questa occasione si sono distinti gli atleti della Asd Kick Boxing K1 di Ospedaletti, guidati dal maestro Mauro Castellari, che hanno conquistato complessivamente cinque titoli grazie ai successi di Kromarenko, Martini, Marostica e alla doppietta di Dell’Arena.

Nel dettaglio, Nicolas Morselli, categoria 70 kg K1, ha raggiunto la finale ma è stato costretto al ritiro a causa della lussazione della spalla destra. Robert Kromarenko, nei 52 kg K1, ha vinto tutti e quattro gli incontri disputati. Edoardo Dell’Arena, categoria 42 kg, si è imposto sia nel K1 sia nella Kick Boxing, vincendo tutti gli incontri affrontati nelle due discipline.

Successi anche per Marco Martini, debuttante nella categoria 82 kg K1, vincitore dei due match disputati, e per Pierandrea Marostica, categoria 64 kg K1, autore di prestazioni applaudite dal pubblico presente. Igor Stasiuk, categoria 72 kg K1, ha invece raggiunto la finale, dove è stato costretto al ritiro dopo essere stato colpito involontariamente al volto con una gomitata dall’avversario.