Il sanremese Kevin Liguori e il Goats RT Red trionfano a Nizza Monferrato e conquistano la vetta dell’R-One 2026

Grande risultato per il sanremese Kevin Liguori e il team Goats RT Red, protagonisti assoluti del terzo round del campionato R-One 2026, andato in scena sabato 16 maggio sul circuito alessandrino di Nizza Monferrato e organizzato da IRK Promotion. Dopo il secondo posto conquistato nel round precedente a Franciacorta, il team si è presentato ai nastri di partenza con l’obiettivo di confermarsi ai vertici della categoria. Il weekend è iniziato con una pioggia leggera durante le prove libere del venerdì sera, mentre il sabato i 45 team provenienti da tutta Europa hanno trovato condizioni completamente diverse, accompagnati da sole e alte temperature.

In qualifica il Goats RT Red ha ottenuto una brillante seconda posizione, grazie all’ottima prestazione del bergamasco Bruno Colombo, compagno di squadra di Liguori. La gara, però, non è iniziata nel migliore dei modi. Colombo è infatti rimasto coinvolto in un contatto in curva 2 nelle fasi iniziali, perdendo diverse posizioni. Nonostante l’imprevisto, il team è riuscito a mantenere alta la concentrazione, mettendo in pratica una strategia studiata nei minimi dettagli. Il format del circuito Pista Winner prevedeva infatti una doppia sfida, con una gara da 4 ore e una da 6 ore, a causa delle restrizioni comunali. I punti conquistati nelle due prove sono poi stati sommati per determinare la classifica finale.

Una formula impegnativa che il team composto da Kevin Liguori, Bruno Colombo e Daniele Rossi, guidati dal team manager Andrea Pirola, ha saputo interpretare nel migliore dei modi. Il gruppo ha chiuso con una P8 nella 4 ore e una P12 nella 6 ore, risultati che hanno permesso al Goats RT Red di conquistare il primo posto nella top class EK1, davanti al blasonato team belga PF Racing, tre volte campione del mondo Rental Karting. Grazie a questo successo, il Team Red sale anche in vetta alla classifica generale del campionato, considerando lo scarto previsto dal regolamento.

“Il format della gara ci ha messo a dura prova”, ha commentato Liguori. “Nel briefing del giovedì pre gara con i miei compagni abbiamo definito una strategia fondamentale per mantenere il focus. Andrea Pirola è stato un orologio svizzero e ha fatto funzionare tutto alla perfezione. Noi piloti abbiamo mantenuto un ottimo passo gara e il risultato è finalmente arrivato”. Il pilota sanremese ha poi ripercorso l’inizio complicato della stagione: “Il primo round è stato difficile, poi abbiamo recuperato con il secondo posto nel secondo appuntamento. Mancava soltanto la vittoria ed è arrivata”. Grande soddisfazione anche per aver battuto il team belga campione del mondo: “Vincere davanti al PF Racing, tre volte campione del mondo Rental Karting, è qualcosa di speciale”.

Infine i ringraziamenti agli sponsor: Irideo Invisible Energy, Sistel Telecomunicazioni e VL Impianti SRL. Ora l’attenzione si sposta sul quarto round del campionato, in programma il 26 e 27 giugno ancora sul circuito di Franciacorta.