Enduro Major, Dall’Ava trionfa a Bosio dopo un duello spettacolare e riapre la corsa al titolo italiano

Nel suggestivo scenario naturalistico di Bosio, in provincia di Alessandria, si è disputata domenica scorsa la terza prova del Campionato Italiano Enduro Major 2026. Oltre 220 piloti provenienti da tutta Italia si sono sfidati sulle sei prove speciali in programma, tra una prova in linea estremamente tecnica e veloce e una spettacolare prova fettucciata disegnata ai piedi delle colline del Gavi. Grande protagonista della giornata è stato il sanremese Davide Dall’Ava, portacolori del Moto Club Alassio, campione italiano in carica e pilota del Team KTM TNT Corse del DRT Off Road Powersports, che nella categoria Skilled 1 ha conquistato una vittoria fondamentale nella corsa al titolo.

Dopo i due secondi posti ottenuti nelle precedenti gare, Dall’Ava ha dato vita all’ennesimo entusiasmante confronto con il suo storico rivale, il marchigiano Massimiliano Porfiri su Sherco del Team Belfort Riders. La gara si è trasformata in un autentico testa a testa: il pilota sanremese si è dimostrato ancora una volta particolarmente efficace nelle prove in linea, mentre Porfiri ha fatto valere tutta la sua velocità nelle speciali fettucciate. Dopo quattro prove il marchigiano conduceva con appena sei decimi di vantaggio.

Decisiva l’ultima prova in linea, dove Dall’Ava è riuscito a rifilare ben sei secondi al rivale, ribaltando la situazione. Il caldo e la fatica accumulata durante la giornata hanno poi reso incandescente l’ultima speciale, con Porfiri capace di recuperare oltre tre secondi. Alla fine, però, il verdetto ha premiato il pilota di San Romolo, che ha conquistato il successo con un margine di 2 secondi e 41 centesimi, riaprendo ufficialmente la corsa al titolo italiano. Nella classifica generale di campionato, Dall’Ava si trova ora a soli tre punti dalla vetta.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Major 2026 è fissato per il 14 giugno a Montecopiolo, in provincia di Rimini, dove andrà in scena il quarto round stagionale.