Sanremo Rugby, a Pian di Poma grande successo per il seven della palla ovale

Un sabato “casalingo” per le formazioni del Sanremo Rugby, che a Pian di Poma hanno ospitato un doppio appuntamento dedicato al rugby seven.

L’Under 16 biancazzurra si è confrontata con Imperia, due formazioni del Cus Genova, Savona, Vespe Cogoleto e Province dell’Ovest, mentre l’Under 18 ha affrontato Imperia e due formazioni del Bassa Bresciana.

“I ragazzi hanno disputato un bel torneo giocato con personalità contro tutte le squadre e sfiorando il terzo posto finale - dichiara Giacomo Battistotti, allenatore dell’Under 16 - c’è stato spettacolo anche fuori dal campo: insieme a Imperia e Savona è nato un gruppo splendido, che sa giocare insieme, ma trova anche il modo di ridere e scherzare, anche quando ci si affronta da avversari, come è successo sabato a Pian di Poma. È stato uno dei momenti più belli da quando sono allenatore e mi dà la voglia e la determinazione per continuare a crescere in questo sport”.

“Un torneo non facile per noi, abituati da tutta la stagione a giocare a 15 senza poter preparare al meglio il seven - aggiunge l’allenatore dell’Under 18, Davide Montpilier - con pochi cambi abbiamo un po’ sofferto, ma i ragazzi hanno lottato e si sono difesi divertendosi e non regalando nulla agli avversari”.