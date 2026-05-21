Ospedaletti calcio, confermato Marco Anzalone: sarà ancora lui a guidare il settore giovanile per le prossime due stagioni

La pianificazione della stagione 2026/2027 dell’Ospedaletti parte dai punti di riferimento orange. Nelle ultime ore la società del presidente Luca Barbagallo ha ufficializzato la riconferma di Marco Anzalone come responsabile del settore giovanile in un accordo che prevede il prolungamento della collaborazione per le prossime due stagioni.

“L’obiettivo è quello di proseguire con il lavoro svolto fino a oggi per aiutare i nostri ragazzi a crescere dentro e fuori dal campo - dichiarano dalla società orange - siamo pronti per un’altra stagione di lavoro insieme ai nostri tecnici e alle famiglie che ogni anno ci sostengono e si uniscono alla famiglia orange”.