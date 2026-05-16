Bordighera Nuoto pronta per Lignano Sabbiadoro: sedici atleti liguri in gara al Campionato Nazionale CSI

La ASD Bordighera Nuoto si prepara alla trasferta più attesa della stagione: dal 3 al 7 giugno 2026 la società parteciperà al 22° Campionato Nazionale di Nuoto del CSI, in programma a Lignano Sabbiadoro, portando con sé una delegazione tra le più numerose della Liguria.

La qualificazione è arrivata al termine del XV Circuito Regionale di Nuoto del CSI Liguria, conclusosi il 10 maggio presso l’impianto sportivo di Bordighera. In base ai risultati ottenuti, è stata definita la rappresentativa ligure che gareggerà ai Nazionali, e la Bordighera Nuoto — unica società cittadina dedicata a questa disciplina e forte di 51 anni di storia — può festeggiare un traguardo importante: ben 16 atleti selezionati.

Un risultato che conferma la solidità del vivaio e la qualità del lavoro svolto da tecnici e dirigenti, pronti ora a guidare i giovani nuotatori in una delle competizioni più prestigiose del panorama amatoriale nazionale.

La partenza per il Friuli è fissata per martedì 2 giugno 2026. Ecco gli atleti convocati insieme ai loro allenatori‑accompagnatori:

Vinicio Alborno Gril, Violante Alborno Gril, Giulia Bedini, Beatrice Calì, Alice Conte, Giulia Florio, Alessia Forte, Sara Gaggino, Francesca Guglielmi, Silvia Pighi, Samuele Ruotolo, Francesco Scaringi, Gabriele Vaccaro, Ivan Vaccaro, Bianca Voivoda, Sabrina Floris (coach e atleta), Alessandro Rebaudo (coach).

La società guarda alla trasferta con entusiasmo e determinazione. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare il bottino di medaglie conquistato nella precedente edizione, confermando il ruolo di protagonista della Bordighera Nuoto nel panorama regionale e nazionale.

«Vogliamo rendere orgogliosa la nostra città» è il messaggio che arriva dalla società, pronta a dare il massimo in vasca e a rappresentare al meglio Bordighera e la Liguria.

A tutti gli atleti, dirigenti e tecnici, l’augurio di una trasferta ricca di soddisfazioni personali e di squadra.