Sanremo Padel Experience, un successo la prima tappa a Perugia

Sanremo Padel Experience sbarca a Perugia. La prima tappa del circuito ha registrato un risultato estremamente positivo, confermando fin dall’esordio il forte interesse verso il format e la sua capacità di attrarre pubblico, atleti e famiglie.

L’evento ha visto la partecipazione di 105 coppie ufficialmente confermate, pari a circa 210 atleti in gara, con un’importante presenza di pubblico composta da accompagnatori, tecnici e famiglie, portando l’affluenza complessiva del weekend a una stima compresa tra 500 e 600 presenze.

Dal punto di vista sportivo, la manifestazione ha ospitato l’intero programma delle categorie giovanili FIT Promises, dall'under 12 all'under 18, sia in ambito maschile che femminile, confermando il posizionamento del progetto come piattaforma di valorizzazione dei giovani talenti del padel.

Elemento di particolare rilievo è stata la dimensione internazionale dell’evento, che ha ulteriormente qualificato il livello della competizione. Oltre alla forte partecipazione italiana, hanno infatti preso parte al torneo atleti provenienti da Francia, Argentina, Svizzera e Spagna, contribuendo a rafforzare il profilo internazionale dell’iniziativa.

I vincitori del Torneo FITP Promises sono stati nell'under 18 Leon David Ruiz Shannon – Izan Ranero Pedrera; nell'under 16 Benjamin Filieri – Nathan Filieri; nell'under 14 Benjamin Filieri – Tyrone Pottier e nell'under 12 Alessandro Cullari – Michele Lavecchia.

L’evento ha generato un significativo ritorno in termini di visibilità mediatica, contenuti digitali e promozione del territorio, confermando il valore del progetto non solo sotto il profilo sportivo ma anche come efficace strumento di marketing territoriale. Sul sito ufficiale Sanremo Padel Experience sono disponibili le gallery fotografiche dell’evento, con contenuti dedicati ai momenti più significativi della manifestazione. Sul canale YouTube della FIT sono online le dirette streaming ufficiali delle semifinali e delle finali, che stanno già registrando diverse migliaia di visualizzazioni, ampliando sensibilmente la portata dell’evento ben oltre il pubblico presente fisicamente.

A ciò si è aggiunta una mirata attività di promozione della destinazione Sanremo, della Riviera dei Fiori e della Regione Liguria, sviluppata direttamente durante la manifestazione. Presso l’area evento è stato, infatti, distribuito materiale promozionale e informativo dedicato al territorio, consentendo a centinaia di atleti, accompagnatori e famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero di conoscere le opportunità turistiche, sportive ed esperienziali offerte dalla destinazione. Inoltre, proprio durante le dirette streaming ufficiali delle semifinali e finali trasmesse sui canali federali, sono stati inseriti video promozionali dedicati a Sanremo e alla Liguria, rafforzando ulteriormente la visibilità del territorio presso un pubblico digitale altamente profilato e appassionato. Questa attività ha permesso di associare il brand Sanremo, della Riviera dei Fiori e l’immagine della Liguria a un evento sportivo giovane, dinamico e internazionale, trasformando la prima tappa del circuito in una concreta opportunità di promozione territoriale in vista del grande appuntamento finale nella Città dei Fiori.

Questa prima tappa conferma la forza del progetto come piattaforma di comunicazione capace di coniugare sport giovanile di alto livello, coinvolgimento familiare e pubblico trasversale, visibilità territoriale e nazionale, contenuti digitali permanenti, presenza internazionale, brand positioning in un contesto dinamico, positivo e ad alto engagement. I numeri registrati a Perugia rappresentano un primo indicatore concreto del potenziale di crescita del circuito e della sua capacità di generare valore per partner e sponsor nelle prossime tappe e, soprattutto, nell’evento finale di Sanremo.